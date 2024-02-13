ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Елизавета опубликовала горячие снимки в своем Instagram
Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета отдыхает на Мальдивах.
Девушка опубликовала соответствующие фотографии в белом бикини в своем Instagram.
«Русалочка», – подписала публикацию Елизавета.
Отметим, что сейчас сам «Георгий» готовится к возобновлению сезона и первому матчу после зимнего перерыва вместе с «горняками».
Уже 15 февраля «Шахтер» сыграет против «Марселя» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Ответный поединок пройдет 22 февраля в Марселе.
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел вряд ли присоединится к «Барселоне»
Ангелина справилась с Эммой Радукану на соревнованиях в Катаре, хотя вторая партия была непростой