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  4. ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 13:55 |
2331
10

ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах

Елизавета опубликовала горячие снимки в своем Instagram

13 февраля 2024, 13:55 |
2331
10
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Instagram. Елизавета Судакова

Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета отдыхает на Мальдивах.

Девушка опубликовала соответствующие фотографии в белом бикини в своем Instagram.

«Русалочка», – подписала публикацию Елизавета.

Отметим, что сейчас сам «Георгий» готовится к возобновлению сезона и первому матчу после зимнего перерыва вместе с «горняками».

Уже 15 февраля «Шахтер» сыграет против «Марселя» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Ответный поединок пройдет 22 февраля в Марселе.

ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах

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Георгий Судаков фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Boodya 1209
І ще ні одна не фотографувалась в бібліотеці
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+10
oleg_d_76
А почему они все одинаковые?
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Анатол Шиманськ
Навіщо на третій фото вона розсунула сідничні м'язи? Хоче показати анальний отвір?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gorlitsa
На жаль , не мавка...
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0
Злий Глобинець
Ця хоч на авто зі швидкістю під 150 не ганяє...
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-5
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