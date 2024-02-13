Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета отдыхает на Мальдивах.

Девушка опубликовала соответствующие фотографии в белом бикини в своем Instagram.

«Русалочка», – подписала публикацию Елизавета.

Отметим, что сейчас сам «Георгий» готовится к возобновлению сезона и первому матчу после зимнего перерыва вместе с «горняками».

Уже 15 февраля «Шахтер» сыграет против «Марселя» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Ответный поединок пройдет 22 февраля в Марселе.

ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах