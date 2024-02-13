Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций
Николай Балакин обслужит поединок «Бетис» – «Динамо» Загреб
Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным получила назначение на первый матч плей-офф раунда Лиги конференций между испанским «Бетисом» и хорватским «Динамо» Загреб.
Ассистентами Балакина будут лайнсмены Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Виктор Копиевский. Арбитр VAR – итальянец Маурицио Мариани, которому будет помогать Екатерина Монзуль.
Матч «Бетис» – «Динамо» Загреб состоится в ближайший четверг, 15 февраля в Испании. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.
Ранее стала известна бригада судей на матч «Шахтер» – «Марсель».
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