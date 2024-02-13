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Лига конференций
13 февраля 2024, 13:27 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:46
404
2

Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

Николай Балакин обслужит поединок «Бетис» – «Динамо» Загреб

13 февраля 2024, 13:27 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:46
404
2
Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным получила назначение на первый матч плей-офф раунда Лиги конференций между испанским «Бетисом» и хорватским «Динамо» Загреб.

Ассистентами Балакина будут лайнсмены Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Виктор Копиевский. Арбитр VAR – итальянец Маурицио Мариани, которому будет помогать Екатерина Монзуль.

Матч «Бетис» – «Динамо» Загреб состоится в ближайший четверг, 15 февраля в Испании. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна бригада судей на матч «Шахтер» – «Марсель».

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Николай Балакин Бетис Динамо Загреб Лига конференций судейские назначения Катерина Монзуль Виктор Копиевский Дмитрий Запороженко Александр Беркут
Источник Украинская ассоциация футбола
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ulefka
Монзуль на ВАР??це що прикол?
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