Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным получила назначение на первый матч плей-офф раунда Лиги конференций между испанским «Бетисом» и хорватским «Динамо» Загреб.

Ассистентами Балакина будут лайнсмены Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Виктор Копиевский. Арбитр VAR – итальянец Маурицио Мариани, которому будет помогать Екатерина Монзуль.

Матч «Бетис» – «Динамо» Загреб состоится в ближайший четверг, 15 февраля в Испании. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна бригада судей на матч «Шахтер» – «Марсель».