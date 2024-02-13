Матч Лиги Европы Шахтер – Марсель обслужит бельгийская бригада судей

УЕФА назначил на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Марсель» бельгийскую бригаду судей во главе с 39-летним Эриком Ламбрехтсом.

Его ассистентами будут лайнсмены Йо де Вейрдт и Кевин Монтени. Четвертый арбитр – Натан Вербоомен. Все – также из Бельгии. Судьи VAR – нидерландец Деннис Хиглер и еще один бельгиец, Ян Ботеберг.

Напомним, матч «Шахтер» – «Марсель» состоится в четверг, 15 февраля в немецком Гамбурге. Начало поединка – в 19:45 по Киеву.

Ответный матч пройдет 22 февраля во Франции.