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  4. Радукану прокомментировала поражение от Калининой на турнире в Дохе
WTA
13 февраля 2024, 13:11 |
911
1

Радукану прокомментировала поражение от Калининой на турнире в Дохе

Эмма пока неготова к игре на открытых кортах

13 февраля 2024, 13:11 |
911
1
Радукану прокомментировала поражение от Калининой на турнире в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану прокомментировала поражение от Ангелины Калининой на турнире WTA 1000 в Дохе.

«Это был первый дневной матч за год, это совсем другое. Нужно больше тренироваться на открытых кортах. Освещение, условия, тени – ближе к концу я поняла, что с трудом вижу мяч. Когда не получается играть в свой теннис, я пытаюсь хотя бы сражаться, что я и сделала во втором сете.

Чувствовала, будто вообще не смогу влиться в игру. Мне было тяжело везде – на подаче, на приеме, при ударе справа, слева. Было тяжело влиться в ритм ударов. Но это придет с тренировками и матчами.

Тяжело привыкнуть к расписанию тура. Турниры идут один за другим. Мне нужно лучше организовать себе расписание и попытаться выиграть как можно больше матчей», – сказала британка.

В текущем сезоне Радукану проиграла 4 из 7 матчей.

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WTA Доха Ангелина Калинина Эмма Радукану
Источник Sky Sports
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Клава Eliseeva
Серйозно? Світло? Кепському танцюристові теж дещо заважає.
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