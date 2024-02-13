Украина. Премьер лига13 февраля 2024, 12:50 |
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Вингер Шахтера отказал клубу из Европы. Известны планы игрока на будущее
Алексей Кащук мог стать игроком «Трабзонспора»
13 февраля 2024, 12:50 |
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23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что игроком интересовался турецкий «Трабзонспор», но Кащук не смог договориться с клубом об условиях контракта. Сейчас Кащук планирует отработать контракт с «Шахтером», который завершается по окончании сезона, и покинуть клуб свободным агентом.
Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Кащук мог перейти в клуб Ла Лиги.
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