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  4. Вингер Шахтера отказал клубу из Европы. Известны планы игрока на будущее
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 12:50 |
614
0

Вингер Шахтера отказал клубу из Европы. Известны планы игрока на будущее

Алексей Кащук мог стать игроком «Трабзонспора»

13 февраля 2024, 12:50 |
614
0
Вингер Шахтера отказал клубу из Европы. Известны планы игрока на будущее
ФК Шахтер. Алексей Кащук

23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что игроком интересовался турецкий «Трабзонспор», но Кащук не смог договориться с клубом об условиях контракта. Сейчас Кащук планирует отработать контракт с «Шахтером», который завершается по окончании сезона, и покинуть клуб свободным агентом.

Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Кащук мог перейти в клуб Ла Лиги.

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Трабзонспор Алексей Кащук Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Футбол 24
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