Вингер Шахтера отказал клубу из Европы. Известны планы игрока на будущее

23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что игроком интересовался турецкий «Трабзонспор», но Кащук не смог договориться с клубом об условиях контракта. Сейчас Кащук планирует отработать контракт с «Шахтером», который завершается по окончании сезона, и покинуть клуб свободным агентом.

Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Кащук мог перейти в клуб Ла Лиги.