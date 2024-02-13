Испания13 февраля 2024, 11:22 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Реал
Поединок пройдет 13 февраля в 22:00
13 февраля 2024, 11:22 |
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Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что в старте мадридского «Реала» должен выйти украинский голкипер Андрей Лунин.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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