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Испания
13 февраля 2024, 11:22 |
118
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Реал

Поединок пройдет 13 февраля в 22:00

13 февраля 2024, 11:22 |
118
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в старте мадридского «Реала» должен выйти украинский голкипер Андрей Лунин.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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