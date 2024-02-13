В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
Сегодня «сливочные» проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»
Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».
По информации испанского портала El Larguero, ворота мадридского клуба в этом матче будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин, а Кепа Аррисабалага в пятый раз подряд останется в запасе. Эту информацию подтверждает издание Relevo
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что выбрал голкипера «сливочных» на матч Лиги чемпионов, но не назвал его на пресс-конференции.
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