В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ

Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

По информации испанского портала El Larguero, ворота мадридского клуба в этом матче будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин, а Кепа Аррисабалага в пятый раз подряд останется в запасе. Эту информацию подтверждает издание Relevo

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что выбрал голкипера «сливочных» на матч Лиги чемпионов, но не назвал его на пресс-конференции.