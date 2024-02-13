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  4. В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 09:25 |
2161
0

В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ

Сегодня «сливочные» проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»

13 февраля 2024, 09:25 |
2161
0
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
Defensa Central. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

По информации испанского портала El Larguero, ворота мадридского клуба в этом матче будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин, а Кепа Аррисабалага в пятый раз подряд останется в запасе. Эту информацию подтверждает издание Relevo

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что выбрал голкипера «сливочных» на матч Лиги чемпионов, но не назвал его на пресс-конференции.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал
Источник Twitter
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