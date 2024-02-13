«Это были лучшие полгода в моей карьере. Я никогда доселе не получал такого удовлетворения от игры в футбол, и даже от тренировок. Я даже в выходные посещал тренировки. Это было невероятно», - сказал недавно 34-летний Пьер-Эмерик Обамеянг о своем пребывании в рядах «Барселоны».

В конце января 2022 года габонский форвард пришел в «Барсу» из «Арсенала», а уже в сентябре того же года оказался на «Стемфорд Бридж». И при каждом удобном и неудобном случае бывший капитан «канониров» говорил, что очень хочет вернуться на «Камп Ноу». Там он был по-настоящему счастлив. Даже несмотря на то, что его дом ограбили злоумышленники, и при этом футболист получил дробовиком в челюсть.

Обамеянг ради возвращения в столицу Каталонии был готов на уменьшение заработной платы (в разы), на статус подносчика снарядов для Левандовского, даже на глухую лавку запасных. Но «Барса», испытывающая серьезнейшие проблемы с финансами, с соблюдением финансового фейр-плей, не сумела ответить взаимностью своему бывшему футболисту.

Максимум, на что сподобилась «Барселона» - внести фамилию габонского форварда в число тех, кто достоин называться чемпионом Испании прошлого сезона (Пьер-Эмерик в минувшем чемпионате Испании провел за «сине-гранатовых» один поединок. Точнее, всего восемь минут).

Безусловно, отказ «Барселоны» от услуг Обамеянга выбил футболиста из колеи. Он всерьез рассчитывал играть за каталонскую команду как можно дольше, ради чего стал паинькой не только на футбольном поле, но и вне его.

А когда от услуг знаменитого габонца отказались и в «Челси» (форварда приглашал в команду Тухель, но Поттеру Пьер-Эмерик уже был не нужен. Впрочем, как и Почеттино), о моральном здоровье Обамеянга можно было начинать беспокоиться.

Во всяком случае, логично было бы предположить, что известный своим дрянным характером и склоками футболист отчебучит снова что-нибудь эдакое. И это что-нибудь вряд ли ограничится новой экзотической прической.

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Была информация, что в услугах все еще действующего игрока «аристократов» были заинтересованы «Милан» и «Атлетико», но тогда, летом прошлого года, почему-то казалось, что Обамеянг двинет в Саудовскую Аравию, где мы снова увидим старого доброго Пьера-Эмерика: окрашенного в какой-нибудь лиловый цвет, откровенно филонящего вблизи чужой штрафной площади. И ругающегося со всеми подряд. Одним словом, откровенно валяющего дурака. Не забывая при этом рубить бабло.

Именно такой финал стал бы очень закономерной точкой в карьере талантливейшего, но безалаберного футболиста. Как стал закономерной точкой финал для еще одного когда-то непревзойденного таланта – Неймара. Да разве только для него?

Обамеянг, родившийся в окрестностях Парижа в семье переселенца из Габона, с младых ногтей выделялся недюжинным футбольным мастерством. Возможно потому, что его отец – Пьер – тоже играл в футбол. И играл неплохо: ему не хватило лишь нескольких поединков, чтобы стать гвардейцем в сборной Габона.

Показательно, что и двое старших братьев Пьера-Эмерика тоже отлично лупили по футбольному мячу. И не где-нибудь, а в академии «Милана».

Свои первые футбольные шаги Обамеянг-младший тоже делал в «россонери». Однако шаги следующие – во взрослом футболе – он сделал во Франции.

Он сделал себя в «Сент-Этьене». Или это «Сент-Этьен» сделал Обамеянга. Сейчас уже и не суть.

В составе одного из самых именитых и популярных французских клубов Пьер-Эмерик получил и первый свой титул – Кубок французской лиги, и первое признание: титул второго бомбардира Лиги 1 (2013 год). После «Сент-Этьена» началась настоящая континентальная карьера и слава Пьера-Эмерика Обамеянга.

Она, эта карьера, была бы еще круче, если бы у парня было меньше тараканов в голове.

Но ни в «Дортмунде», ни в «Арсенале» их, этих тараканов, меньше не ставало. Он конфликтовал везде. И со всеми.

Именно из-за конфликта Обамеянг покинул «Боруссию». Примерно по такой же схеме покинул и «Арсенал» – серьезно повздорил с Артетой. Если бы вел себя более сдержано, вполне возможно, до сих пор бы носил капитанскую повязку и был одноклубником нашего Зинченко.

Но Обамеянг не был бы собой, если бы был просто нормальным. Он был таким, каким был. И взялся за голову лишь на склоне карьеры, как было сказано выше.

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Но, вопреки тому, о чем предполагалось выше, габонец не уехал в Саудовскую Аравию за нефтедолларами. Он провернул еще один, на первый взгляд, нелогичный и малопонятный трюк – решился на переход в «Марсель». В очень именитый, но очень проблемный клуб. Проблемный на всю голову.

Ну, собственно, какой Обамеянг – такой и его нынешний клуб.

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Руководство французского коллектива, а особенно новый наставник команды Марселино пообещали Обамеянгу намного меньше того, что сулили саудиты. Но ему пообещали очень многое: перезагрузку карьеры в топ-лиге. И возможность стать главным объектом нового проекта под названием ФК «Олимпик» (Марсель).

И Пьер-Эмерик принял предложение. И принял свой очередной вызов. Возможно, последний свой громкий вызов в карьере.

Несмотря на то, что габонец резво начал на новом месте – отличился уже в третьей игре за провансальцев, причем сразу дублем (в квалификации Лиги чемпионов выстрелил дуплетом в игре против «Панатинаикоса»), дальнейшие события могли поставить под угрозу целесообразность его перехода на «Велодром».

Необузданные фаны «Марселя» в прямом смысле заставили ретироваться Марселино и весь его штаб. Команду (да и клуб в целом) бросало то в жар, то в холод. В принципе, если быть честным до конца, то поводов для недовольства «Велодромом» игрой команды было, хоть отбавляй.

Хватало поводов у болельщиков быть недовольными и игрой самого именитого футболиста «Марселя». После дубля в ворота «Панатинаикоса» Обамеянг снова отметился двумя голами – в ворота «Аякса» в первом туре Лиги Европы. А далее у габонца наступило голевое затишье, длившееся четыре матча.

Пьер-Эмерик получил на орехи не только от фанов «Марселя», но и бывших футболистов команды. Они, ветераны «золотой эпохи» «Марселя», фактически в один голос назвали трансфер Обамеянга провальным.

Однако чуть позже им всем пришлось брать свои слова обратно. После бегства Марселино тренерский мостик «сумасшедшего» клуба возглавил не менее сумасшедший Рино Гаттузо.

Возможно, этого итальянского алленаторе вряд ли можно назвать гением тактики, но что касается умения мотивировать, то в этом Дженнаро дока.

Тренер сумел достучаться до своих подопечных. И в первую очередь – до Пьера-Эмерика. С конца осени прошлого года Обамеянг снова серьезно взялся за дело. Он снова начал делать то, что умеет лучше всего: забивать.

Своему «любимому» «Аяксу» габонец снова забил. В этот раз аж три мяча. Да, два из них – с одиннадцатиметровой отметки (но пенальти тоже еще нужно реализовать), а один – бисиклетой. Настоящее мастерство не пропьешь. Сколько не старайся.

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А последний месяц прошлого года стал вообще лучшим в марсельской карьере Обамеянга. На его счету четыре мяча и столько же результативных передач. В пяти матчах. И четыре из них «Олимпик» выиграл.

Лига 1 оперативно подсуетилась и назвала Обамеянга лучшим игроком декабря. Для него это уже четвертый подобный титул в элитном французском дивизионе.

Пьер-Эмерик снова почувствовал вкус к футболу. Почувствовал примерно то, что на «Камп Ноу». И что уже отчаялся чувствовать.

Теперь Пьер-Эмерик Обамеянг – безоговорочно главный любимец «Велодрома». Да и ветеранов «золотого поколения». Гаттузо тоже души в нем не чает.

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Правда, в нынешнем году дела габонца в Лиге 1 идут не так хорошо, как в прошлом: пока что всего один забитый мяч.

Хотя в данном случае нужно говорить скорее о проблемах «Марселя» как такового, а не отдельного футболиста. Подопечные Гаттузо в новом году пока что не побеждали. Последняя по счету виктория датирована 17 декабря. Пять последних матчей – без побед. Как итог – лишь седьмое место. Правда, от идущего на третьей позиции «Бреста» команду Гаттузо отделяет лишь шесть очков.

В общем, нынешняя команда Обамеянга – насколько крутая, настолько и взбалмошная, непредсказуемая, склонная к депреснякам и эйфориям. Она по своей сути такая же, как и сам Пьер-Эмерик.

Поэтому ему так комфортно на «Велодроме», где он наконец-то обрел душевное равновесие.