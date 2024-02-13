Стало известно, почему Яремчук пропустил матч Валенсии против Лас-Пальмаса

10 февраля состоялся матч 24-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук не попал в заявку на поединок.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, украинец не сыграл в этой встречи из-за того, что заболел на грипп и имел повышенную температуру.

Источник отмечает, что главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха уже может рассчитывать на Романа в следующем матче, поскольку форвард тренировался в понедельник, 12 февраля, без всяких трудностей.

Следующий матч «Валенсии» запланирован на 17 февраля. Это будет домашний поединок команды в 25-м туре чемпионата Испании против «Севильи».

Видеообзор матча Лас-Пальмас – Валенсия – 2:0