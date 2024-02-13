Легенда Реала высказался об игре Лунина и назвал его один неудачный матч

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Гути высказался об игре вратаря «сливочных» Андрея Лунина в этом сезоне.

«Лунин показывает уверенную игру в течение всего сезона. Единственный матч, который он провел плохо – это против «Атлетико Мадрид» в Кубке Испании, но если вы оцениваете его только по одной игре, то это несправедливо», – сказал Гути.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 7 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.