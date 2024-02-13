Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала высказался об игре Лунина и назвал его один неудачный матч
Испания
13 февраля 2024, 09:49 |
1081
0

Легенда Реала высказался об игре Лунина и назвал его один неудачный матч

Гути похвалил украинского стража ворот

13 февраля 2024, 09:49 |
1081
0
Легенда Реала высказался об игре Лунина и назвал его один неудачный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Гути высказался об игре вратаря «сливочных» Андрея Лунина в этом сезоне.

«Лунин показывает уверенную игру в течение всего сезона. Единственный матч, который он провел плохо – это против «Атлетико Мадрид» в Кубке Испании, но если вы оцениваете его только по одной игре, то это несправедливо», – сказал Гути.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 7 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.

По теме:
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
Стало известно, почему Яремчук пропустил матч Валенсии против Лас-Пальмаса
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Гути Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 13 февраля 2024, 05:39 3
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины

Мичел вряд ли присоединится к «Барселоне»

Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Футбол | 12 февраля 2024, 13:11 0
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу

Оба клуба полностью спокойны на этот счет

Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Футбол | 13.02.2024, 00:23
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Футбол | 12.02.2024, 12:20
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»
Футбол | 13.02.2024, 05:10
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
11.02.2024, 10:55 7
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
11.02.2024, 16:20 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
11.02.2024, 21:50 3
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
Дерек ЧИСОРА: «Если Фьюри оказался в нокдауне в спарринге, то всем плевать»
11.02.2024, 18:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем