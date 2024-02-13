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  4. Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Италия
13 февраля 2024, 07:51 | Обновлено 13 февраля 2024, 08:10
3722
0

Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее

Роксана уверена, что у нее всегда очень хорошие отношения со всеми

13 февраля 2024, 07:51 | Обновлено 13 февраля 2024, 08:10
3722
0
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Instagram. Роксана Малиновская и Руслан Малиновский

Жена украинского футболиста итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана ответила бывшему главному тренеру сборной Украины Йожефу Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее:

«Да Боже упаси. У меня со всеми хорошие отношения. Чтоб я когда-то тренерам говорила что делать... Я много чем занимаюсь, но только не этим. Неужели люди думают, что все жены футболистов необразованные дурочки. Что за стереотипы!

Йожеф Йожевофич, Руслан вовсе не страдает, ни в футболе, ни в личной жизни. Не слушайте журналистов», – написала Роксана.

Малиновский вышел на поле с первых минут в матче 24-го тура Серии А против «Аталанты» и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа».

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская Йожеф Сабо
Источник Sport.ua
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