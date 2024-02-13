Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Роксана уверена, что у нее всегда очень хорошие отношения со всеми
Жена украинского футболиста итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана ответила бывшему главному тренеру сборной Украины Йожефу Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее:
«Да Боже упаси. У меня со всеми хорошие отношения. Чтоб я когда-то тренерам говорила что делать... Я много чем занимаюсь, но только не этим. Неужели люди думают, что все жены футболистов необразованные дурочки. Что за стереотипы!
Йожеф Йожевофич, Руслан вовсе не страдает, ни в футболе, ни в личной жизни. Не слушайте журналистов», – написала Роксана.
Малиновский вышел на поле с первых минут в матче 24-го тура Серии А против «Аталанты» и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа».
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