Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее

Жена украинского футболиста итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана ответила бывшему главному тренеру сборной Украины Йожефу Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее:

«Да Боже упаси. У меня со всеми хорошие отношения. Чтоб я когда-то тренерам говорила что делать... Я много чем занимаюсь, но только не этим. Неужели люди думают, что все жены футболистов необразованные дурочки. Что за стереотипы!

Йожеф Йожевофич, Руслан вовсе не страдает, ни в футболе, ни в личной жизни. Не слушайте журналистов», – написала Роксана.

Малиновский вышел на поле с первых минут в матче 24-го тура Серии А против «Аталанты» и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа».