Йожеф САБО: «Женам футболистов не нужно лезть в футбол»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о судьбе украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского, не обойдя вниманием его жену Роксану.

– Вы уже упоминали, что лучшие свои годы Малиновский провел в «Аталанте». Как Вы думаете, почему Руслан ушел из бергамского клуба?

– Скорее всего, это его ушли. У Руслана же был конфликт с Гасперини. Тренер конфликтовал не только с Малиновским, но и с другими футболистами, у него сложный характер, но как специалист он хороший. «Аталанта» при нем всегда держится на высоком уровне. Гасперини равняется на Лобановского, а это значит, что он требовательный тренер.

– Не может ли причиной конфликта с Гасперини быть жена Малиновского Роксана, которая очень часто высказывается в соцсетях и прессе о футболе? Однажды она даже пожаловалась на раннюю замену Руслана.

– Я считаю, что женам футболистов вообще нечего туда вклиниваться. Многие жены начинают рассказывать тренерам и игрокам, как нужно играть. Это неправильно! Роксана? Возможно, поэтому Малиновский и страдает, раз никуда не подходит. Я же не знаю, какой у него характер.

– Малиновскому уже 30 лет. Как думаете, он еще поиграет на высоком уровне?

– Я не думаю, что он будет долго играть. Возраст есть возраст. Малиновский хорош в отборах и атаке, но технически и физически он уже сдает. Вряд ли мы его увидим в более сильной команде. А с его характером он и вовсе может быстро закончить с футболом.

Ранее Йожеф Сабо заявил, что Руслан Малиновский стал хуже играть в футбол.