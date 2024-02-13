АЛЛЕГРИ: «Не на что жаловаться, мы должны молчать и работать»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от аутсайдера Серии А «Удинезе» (0:1).

«К сожалению, не на что жаловаться, мы должны молчать, работать и приносить домой очки, необходимые для Лиги чемпионов. Я разочарован, мы заработали одно очко в трех играх.

В первом тайме мы играли хорошо, но «Удинезе» очень физически силен. Когда у вас есть возможность, вы должны забить, тогда как во втором тайме у нас было больше затруднений. Но мы должны сохранять спокойствие и возвратиться к работе, потому что мы должны выйти в Лигу чемпионов.

Мы должны реагировать. Никто не ожидал, что мы заработаем одно очко в трех играх, но мы должны принять это и сыграть хорошую игру в Вероне», – сказал Аллегри.