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  4. АЛЛЕГРИ: «Не на что жаловаться, мы должны молчать и работать»
Италия
13 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 13 февраля 2024, 04:27
246
0

АЛЛЕГРИ: «Не на что жаловаться, мы должны молчать и работать»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о поражении от «Удинезе»

13 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 13 февраля 2024, 04:27
246
0
АЛЛЕГРИ: «Не на что жаловаться, мы должны молчать и работать»
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от аутсайдера Серии А «Удинезе» (0:1).

«К сожалению, не на что жаловаться, мы должны молчать, работать и приносить домой очки, необходимые для Лиги чемпионов. Я разочарован, мы заработали одно очко в трех играх.

В первом тайме мы играли хорошо, но «Удинезе» очень физически силен. Когда у вас есть возможность, вы должны забить, тогда как во втором тайме у нас было больше затруднений. Но мы должны сохранять спокойствие и возвратиться к работе, потому что мы должны выйти в Лигу чемпионов.

Мы должны реагировать. Никто не ожидал, что мы заработаем одно очко в трех играх, но мы должны принять это и сыграть хорошую игру в Вероне», – сказал Аллегри.

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Ювентус Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Удинезе Массимилиано Аллегри пресс-конференция
Источник ФК Ювентус
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