Роман ЗОЗУЛЯ: «Топовый клуб независимой Украины – тот Днепр»
Бывший футболист ответил на вопросы пресс-службы «Кривбасса»
Эксфорвард сборной Украины Роман Зозуля, который посетил недавно сборы криворожского «Кривбасса», ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Роналдиньо.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Милан». Или «Атлетико», за них сын играет (смеется).
– Тренер номер один в мире?
– Хуанде Рамос. Под его руководством понял очень многое.
– Топовый стадион, на котором играл?
– «Стад де Франс». Вы же не о результате спрашивали (в матче на «Стад де Франс» сборная Украины уступила Франции 0:3 и не поехала на чемпионат мира 2014 года – ред.)
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Джерард.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Даже не знаю. Пожалуй, о Бекхэме.
– Лучшее восстановление после матча?
– Бокал пива (смеется).
– Топовый клуб Независимой Украины?
– Тот «Днепр». Потому что мои самые лучшие времена были там. Мы делали там историю.
– Ваша футбольная мечта?
– Чтобы сын играл за первую мадридскую команду «Атлетико»
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Мирон Маркевич. Или Вернидуб.
– Самый памятный момент в карьере?
– Наверное, гол сборной Франции. Я чуть не умер там на поле.
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