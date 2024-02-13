Роман ЗОЗУЛЯ: «Топовый клуб независимой Украины – тот Днепр»

Эксфорвард сборной Украины Роман Зозуля, который посетил недавно сборы криворожского «Кривбасса», ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Роналдиньо.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Милан». Или «Атлетико», за них сын играет (смеется).

– Тренер номер один в мире?

– Хуанде Рамос. Под его руководством понял очень многое.

– Топовый стадион, на котором играл?

– «Стад де Франс». Вы же не о результате спрашивали (в матче на «Стад де Франс» сборная Украины уступила Франции 0:3 и не поехала на чемпионат мира 2014 года – ред.)

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Джерард.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Даже не знаю. Пожалуй, о Бекхэме.

– Лучшее восстановление после матча?

– Бокал пива (смеется).

– Топовый клуб Независимой Украины?

– Тот «Днепр». Потому что мои самые лучшие времена были там. Мы делали там историю.

– Ваша футбольная мечта?

– Чтобы сын играл за первую мадридскую команду «Атлетико»

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Мирон Маркевич. Или Вернидуб.

– Самый памятный момент в карьере?

– Наверное, гол сборной Франции. Я чуть не умер там на поле.