ФОТО. Зозуля посетил поединок Кривбасса в Испании и поговорил с Вернидубом
Криворожский клуб уверенно одолел резервистов «Брентфорда» со счетом 6:1
Известный украинский футболист Роман Зозуля посетил тренировочный лагерь криворожского «Кривбасса» в Испании.
Роман пришел на поединок между «Кривбассом» и английским «Брентфордом» B, который состоялся 6 февраля.
Зозуля побеседовал с главным тренером криворожского клуба Юрием Вернидубом.
«Кривбасс» уверенно одолел резервистов «Брентфорда» со счетом 6:1.
Голы забили: Бизимана (6), Задерака (24), Рябов (27), Кузык (48), Кожушко (56), Соса (65) – Лейдлоу (78).
ФОТО. Зозуля посетил поединок Кривбасса в Испании и поговорил с Вернидубом
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