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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 08 февраля 2024, 22:20
841
2

ФОТО. Зозуля посетил поединок Кривбасса в Испании и поговорил с Вернидубом

Криворожский клуб уверенно одолел резервистов «Брентфорда» со счетом 6:1

08 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 08 февраля 2024, 22:20
841
2
ФОТО. Зозуля посетил поединок Кривбасса в Испании и поговорил с Вернидубом
ФК Кривбасс. Вернидуб и Зозуля

Известный украинский футболист Роман Зозуля посетил тренировочный лагерь криворожского «Кривбасса» в Испании.

Роман пришел на поединок между «Кривбассом» и английским «Брентфордом» B, который состоялся 6 февраля.

Зозуля побеседовал с главным тренером криворожского клуба Юрием Вернидубом.

«Кривбасс» уверенно одолел резервистов «Брентфорда» со счетом 6:1.

Голы забили: Бизимана (6), Задерака (24), Рябов (27), Кузык (48), Кожушко (56), Соса (65) – Лейдлоу (78).

ФОТО. Зозуля посетил поединок Кривбасса в Испании и поговорил с Вернидубом

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Роман Зозуля Юрий Вернидуб фото Кривбасс Кривой Рог Брентфорд учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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andre_lui
Є новина про спаринг Кривбасу. До чого тут Зозуля. На матчі Арсенала та Ліверпуля був присутній Олівє Жиру, який напередодні забив гол за Мілан в Серіі А. Як на мене це змістовніша новина
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+1
romanchik.8409
главное это Стоник в этой новости 
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-1
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