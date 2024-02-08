Известный украинский футболист Роман Зозуля посетил тренировочный лагерь криворожского «Кривбасса» в Испании.

Роман пришел на поединок между «Кривбассом» и английским «Брентфордом» B, который состоялся 6 февраля.

Зозуля побеседовал с главным тренером криворожского клуба Юрием Вернидубом.

«Кривбасс» уверенно одолел резервистов «Брентфорда» со счетом 6:1.

Голы забили: Бизимана (6), Задерака (24), Рябов (27), Кузык (48), Кожушко (56), Соса (65) – Лейдлоу (78).

ФОТО. Зозуля посетил поединок Кривбасса в Испании и поговорил с Вернидубом