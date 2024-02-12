12.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Испания12 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:21
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Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
У хозяев поля был удален Ларджи Рамазани, но гости этим не воспользовались
12 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:21
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В матче 24-го тура чемпионата Испании «Альмерия» дома сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).
У хозяева поля на 53-й минуте был удален форвард Ларжи Рамазани, но гости этим не воспользовались.
«Атлетик» входит в топ-5 Ла Лиги (46 очков), «Альмерия» идет на последней, 20-й позиции (7 баллов).
Ла Лига. 24-й тур, 12 февраля
Альмерия – Атлетик Бильбао – 0:0
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
53’
Ларджи Рамазани (Альмерия) получает красную карточку.
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