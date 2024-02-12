Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Альмерия» дома сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

У хозяева поля на 53-й минуте был удален форвард Ларжи Рамазани, но гости этим не воспользовались.

«Атлетик» входит в топ-5 Ла Лиги (46 очков), «Альмерия» идет на последней, 20-й позиции (7 баллов).

Ла Лига. 24-й тур, 12 февраля

Альмерия – Атлетик Бильбао – 0:0

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