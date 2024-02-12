Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
Чемпионат Испании
Альмерия
12.02.2024 22:00 – FT 0 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:21
91
0

Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао

У хозяев поля был удален Ларджи Рамазани, но гости этим не воспользовались

12 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2024, 00:21
91
0
Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Альмерия» дома сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

У хозяева поля на 53-й минуте был удален форвард Ларжи Рамазани, но гости этим не воспользовались.

«Атлетик» входит в топ-5 Ла Лиги (46 очков), «Альмерия» идет на последней, 20-й позиции (7 баллов).

Ла Лига. 24-й тур, 12 февраля

Альмерия – Атлетик Бильбао – 0:0

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

53’
Ларджи Рамазани (Альмерия) получает красную карточку.
По теме:
Экстралига. Кардинал одержал волевую победу над Рятувальныком
Аутсайдер Серии А сенсационно обыграл Ювентус
Месси или Роналду? Лидер Реала дал неоднозначный ответ на извечный вопрос
Альмерия Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 12 февраля 2024, 15:39 1
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины

Мичел вряд ли присоединится к «Барселоне»

Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Футбол | 12 февраля 2024, 07:59 6
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара

Катар в финале Кубка Азиии выиграл у Иордании, а Кот-д'Ивуар в Кубке Африки обыграл Нигерию

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 13.02.2024, 00:32
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Футбол | 12.02.2024, 22:23
Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби
Футбол | 13.02.2024, 00:05
Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби
Снова без Мудрика. Челси вырвал победу в лондонском дерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
11.02.2024, 22:05 4
Другие виды
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
11.02.2024, 06:20 7
Футбол
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 18
Хоккей
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 3
Бокс
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:41 5
Хоккей
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 68
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 9
Футбол
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем