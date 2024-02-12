Нганну назвал фактор, который помог Кот-д'Ивуару выиграть КАН

Известный боец Франсис Нганну поздравил сборную Кот-д'Ивуара с победой на домашнем Кубке Африки. Бывший чемпион UFC отметил, что команда проявила характер, который позволил собраться после неудачного старта турнира.

«Поздравляю Кот-д’Ивуар с проведением и победой на Кубке Африки – 2024. Они показали стойкость и решительность, преодолев трудный старт турнира и став чемпионами», – написал Франсис у себя в социальных сетях.

В финале Кот-д'Ивуар одолел Нигерию (2:1).

Франсис сейчас активно пробует себя в боксе. Его следующим соперником будет Энтони Джошуа, бывший чемпион мира в супертяжелом весе.