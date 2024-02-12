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UFC
12 февраля 2024, 22:29 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:42
381
0

Нганну назвал фактор, который помог Кот-д'Ивуару выиграть КАН

Франсис отреагировал на успех сборной Кот-д'Ивуара

12 февраля 2024, 22:29 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:42
381
0
Нганну назвал фактор, который помог Кот-д'Ивуару выиграть КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Известный боец Франсис Нганну поздравил сборную Кот-д'Ивуара с победой на домашнем Кубке Африки. Бывший чемпион UFC отметил, что команда проявила характер, который позволил собраться после неудачного старта турнира.

«Поздравляю Кот-д’Ивуар с проведением и победой на Кубке Африки – 2024. Они показали стойкость и решительность, преодолев трудный старт турнира и став чемпионами», – написал Франсис у себя в социальных сетях.

В финале Кот-д'Ивуар одолел Нигерию (2:1).

Франсис сейчас активно пробует себя в боксе. Его следующим соперником будет Энтони Джошуа, бывший чемпион мира в супертяжелом весе.

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Франсис Нганну сборная Кот-д'Ивуара по футболу Кубок африканских наций 2023 UFC
Источник Sport.ua
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