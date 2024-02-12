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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:16
164
0

ОЧЕРЕТЬКО: «Я могу сыграть на левом и правом фланге. И в центре тоже»

Новичок «Днепра-1» недавно перешел из «Шахтера» на правах аренды

12 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:16
164
0
ОЧЕРЕТЬКО: «Я могу сыграть на левом и правом фланге. И в центре тоже»
Профутбол. Олег Очеретько

Новичок «Днепра-1» Олег Очеретько, недавно перешедший из «Шахтера», рассказал о том, как возник вариант с арендой в днепровском клубе.

«Я хочу играть и когда агент сказал мне, что есть такой вариант – перейти играть в топ-команду, я сказал, что хочу приехать. Мы договорились с Днепром-1, и сейчас я здесь. Я ждал около двух недель, чтобы мне сказали, что я точно уезжаю. Это решали, а я только ждал звонка, и все.

Я считаю, что это не сенсация, а нормально, потому что если смотреть на Англию, то там топ-клубы всегда выкупают игроков из другой команды, так что это обычный трансфер.

Я могу сыграть на левом и правом фланге, в центре тоже. Поэтому тренерский штаб будет решать, где мне играть и где я смогу помочь команде. В академии я всегда играл в полузащите. Потом, когда пришел в Мариуполь, Остап Миронович Маркевич сказал мне, что попробует меня на фланге, и так начал играть. Могу сыграть левого или правого нападающего, затем в центре, две десятки или опорника, если нужно».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Олег Очеретько Шахтер Донецк аренда игрока
Источник Профутбол Digital
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