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12 февраля 2024, 21:47 | Обновлено 12 февраля 2024, 21:59
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Женский ЧУ возобновится 20 марта. Кто входит в финальную топ-6?

Топ-6: «Кривбасс», «Ворскла», «Колос», «Жилстрой-1», «Шахтер», «Ладомир»

12 февраля 2024, 21:47 | Обновлено 12 февраля 2024, 21:59
52
0
Женский ЧУ возобновится 20 марта. Кто входит в финальную топ-6?
womensfootball.com.ua

Соревнования женского чемпионата Украины по футболу возобновятся 20 марта и продлятся до 25 мая.

Согласно одобренному Комитету женского футбола УАФ и утвержденному Исполкомом УАФ Единому календарю мероприятий по женскому футболу на 2024 год 1-й тур второго этапа запланирован на 20 марта (базовая дата), а последний – на 25 мая.

На первом этапе 12 команд соревновались в один круг. Спортивные показатели, полученные на первом этапе, сохраняются.

По итогам первого этапа в зависимости от мест в турнирной таблице сформировано 2 группы 6 шесть команд, которые проведут еще два круга (дома и на выезде) согласно утвержденному календарю.

Группа 1: места с 1-го по 6-е

6 команд будут определять чемпиона и призеров высшей лиги и две команды, которые будут участвовать в женской Лиге чемпионов УЕФА 2024/25.

  • Участники: Кривбасс, Ворскла, Колос, Жилстрой-1, Шахтер, Ладомир.

Группа 2: места с 7-го по 12-е

Эта шестерка определяет команды, которые покинут высшую лигу.

  • Участники: Днепр-1, Динамо, ЕМС-Подолье, Верес, Пантеры, Мариуполь.

Команда, которая по итогам чемпионата Украины высшей лиги сезона 2023/24 займет 12 место, перейдет в Первую лигу. Команды, которые займут 10-е и 11-е места, сыграют два переходных матча (дома и на выезде) с коллективами, которые займут третье и второе места в Первой лиге соответственно. Эти поединки пройдут 1 и 6 июня.

Чемпионат Украины среди женщин 2023/24

Высшая лига. Второй раунд. Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Динамо Киев Мариуполь Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Верес Ровно Ворскла Полтава Жилстрой-1 Харьков Днепр-1 Ладомир Колос Ковалевка ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань
Источник Украинская ассоциация футбола
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