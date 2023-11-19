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19 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 06:23
356
0

Завершился 1-й раунд женского чемпионата. Кто вышел дальше в топ-6?

Медали разыграют: Кривбасс, Ворскла, Колос, Жилстрой-1, Шахтер, Ладомир

19 ноября 2023, 05:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 06:23
356
0
Завершился 1-й раунд женского чемпионата. Кто вышел дальше в топ-6?
СК Днепр-1

18 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Украины среди женщин 2023/24. Завершена осенняя часть соревнований. На первом этапе 12 команд играли в один круг. Очки, полученные на первом этапе, будут сохранены.

По итогам первого этапа в зависимости от мест в турнирной таблице сформированы две группы по шесть команд, которые проведут еще два круга (дома и на выезде) согласно утвержденному календарю.

  • Группа 1: места с 1 по 6 – будут определять чемпиона и призеров высшей лиги и две команды, которые будут участвовать в женской Лиге чемпионов УЕФА 2024/25.
  • Группа 2: места с 7 по 12 – будут определять команды, которые покинут высшую лигу.

Команда, которая по итогам чемпионата Украины высшей лиги сезона 2023/24 займет 12 место, перейдет в первую лигу. Команды, которые займут 10-е и 11-е места, сыграют два переходных матча (дома и на выезде) с коллективами, которые займут третье и второе места в первой лиге соответственно.

Таким образом, сформированы две группы второго этапа:

  • Медали в топ-6 разыграют: Кривбасс, Ворскла, Колос, Жилстрой-1, Шахтер, Ладомир.
  • За 7–12 места будут играть: Днепр-1, Динамо, ЕМС-Подолье, Верес, Пантеры, Мариуполь.

Чемпионат Украины среди женщин 2023/24. Высшая лига

Перенесенный матч 5-го тура. 08.11.2023

  • Пантеры (Умань) – Ворскла (Полтава) – 0:5 (0:1)

Голы: Кравчук (39, 64), Калинина (47, 56, 67).

Перенесенный матч 9-го тура. 10.11.2023

  • Мариуполь (Мариуполь) – Ладомир (Владимир) – 0:5 (0:1)

Голы: Гладун (11), Гирин (56, 89), Савкина (70, 87).

На 56-й минуте Гирин не реализовала пенальти (вратарь).

Перенесенный матч 9-го тура. 14.11.2023

  • Ворскла (Полтава) – Шахтер (Донецк) – 0:1 (0:1)

Гол: Янева (34).

На 54-й минуте Подольская (В) не реализовала пенальти (вратарь).

11-й тур. 18.11.2023

  • Днепр-1 (Днепр) – Жилстрой-1 (Харьков) – 2:3 (0:1)

Голы: Кунина (63), Аилинкий (86) – Панцулая (44), Апанащенко (66), Кожухарь (71).

  • Пантеры (Умань) – Верес (Ровно) – 1:2 (1:1)

Голы: Билокур (22) – Триль (43), Надеждина (79).

  • Динамо (Киев) – Колос (Ковалевка) – 1:3 (1:1)

Голы: Кабанова (33) – Соломаха (45+3), Иванишин (66), Майбородина (69).

  • Мариуполь (Мариуполь) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:6 (0:3)

Голы: Иванова (12, 39), Белякова (33), Янчук (61, 84), Жигадло (90+3).

  • Ворскла (Полтава) – ЕМС-Подолье (Винница) – 12:1
  • Шахтер (Донецк) – Ладомир (Владимир) – 0:0
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чемпионат Украины по футболу среди женщин Динамо Киев Мариуполь Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Верес Ровно Ворскла Полтава Жилстрой-1 Харьков Днепр-1 Ладомир Колос Ковалевка
Источник Украинская ассоциация футбола
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