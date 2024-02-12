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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 21:30 | Обновлено 12 февраля 2024, 21:32
454
1

ФОТО. Шевченко провел ряд важных встреч во время Конгресса УЕФА

Глава УАФ поговорил с Александером Чеферином и Джанни Инфантино

12 февраля 2024, 21:30 | Обновлено 12 февраля 2024, 21:32
454
1
ФОТО. Шевченко провел ряд важных встреч во время Конгресса УЕФА
УАФ

На полях очередного 48 Конгресса УЕФА, который состоялся в Париже 8 февраля, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко провел ряд рабочих встреч с иностранными партнерами.

Сначала глава украинского футбола и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко обсудили вопросы сотрудничества с делегациями Германии и Италии.

«Провели встречи с делегациями Германии и Италии. Обсудили возможность изучения опыта подготовки и обучения тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей», – рассказал Андрей Шевченко.

Далее последовала встреча с президентом УЕФА Александером Чеферином и главой ФИФА Джанни Инфантино.

«На встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопустимости возвращения российских команд в международные соревнования, – рассказал президент УАФ. – Получил поздравление с избранием от главы ФИФА Джанни Инфантино. Каждая такая встреча – возможность напомнить миру об Украине.

Инфантино подтвердил поддержку со стороны ФИФА развития украинского футбола на поле и за его пределами. В частности, мы обсудили сотрудничество с фондом ФИФА и участие в программах по развитию молодого поколения футболистов».

Закончилась насыщенная программа работы украинской делегации на Конгрессе УЕФА встречей с коллегами из Франции и Хорватии.

«На встречах с французской и хорватской делегациями поблагодарил за поддержку украинцев и согласовал проведение совместных проектов для развития футбола.

Президент ХФС Марьян Кустич отметил талант украинцев в футболе и подчеркнул важную роль футбола в поддержке общества в трудные времена. Хорватия столкнулась с похожими вызовами во время войны за независимость в 90-е, впрочем, стране удалось вернуть талантливую молодежь и добиться впечатляющих результатов в футболе», – прокомментировал эту встречу Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко конгресс УЕФА ФИФА УЕФА Джанни Инфантино Украинская ассоциация футбола Александер Чеферин фото Игорь Грищенко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Volodymyr Shevchenko
Ну почему у него всегда такой перепуганный вид на фото, а улыбка вообще - топ! Не похож на функцонера, а какого-то чувака, взятого с улицы с вопросами - Где я? Кто здесь? Что я здесь делаю?
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