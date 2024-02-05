Шевченко и Грищенко представят Украину в Париже на Конгрессе УЕФА

8 февраля в столице Франции состоится очередной 48-й Конгресс УЕФА.

Украину на этом мероприятии будут представлять президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь этой общественной организации Игорь Грищенко.

А накануне в Париже пройдет заседание Исполкома УЕФА, где одним из ключевых вопросов будет утверждение системы распределения доходов участников клубных мужских соревнований под эгидой УЕФА.

Ранее мы сообщали, что стало известно, сколько принес Украине благотворительный матч в Лондоне с участием Андрея Шевченко и Александра Зинченко.