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Лига чемпионов
12 февраля 2024, 19:37 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:48
413
0

ВИДЕО. Кроос уважил особенного фаната, приехав с Реалом в Лейпциг

Немец откликнулся на просьбу

12 февраля 2024, 19:37 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:48
413
0
ВИДЕО. Кроос уважил особенного фаната, приехав с Реалом в Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прибыл вместе с командой в Лейпциг на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местным одноименным клубом.

По приезде на родину 34-летний уроженец Грайфсвальда откликнулся на просьбу фаната с инвалидностью, который попросил о совместном фото.

После акции, на которую у Тони Кросса ушло не более минуты, он проследовал далее из клубного автобуса в отель, где в Лейпциге будет базироваться «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» по пути в Лейпциг попал в ДТП.

Первая игра «Реала» и «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 13 февраля. Ответная игра пройдет в Мадриде 6 марта.

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Источник Sport.ua
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