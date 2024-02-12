ВИДЕО. Кроос уважил особенного фаната, приехав с Реалом в Лейпциг
Немец откликнулся на просьбу
Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прибыл вместе с командой в Лейпциг на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местным одноименным клубом.
По приезде на родину 34-летний уроженец Грайфсвальда откликнулся на просьбу фаната с инвалидностью, который попросил о совместном фото.
После акции, на которую у Тони Кросса ушло не более минуты, он проследовал далее из клубного автобуса в отель, где в Лейпциге будет базироваться «Реал».
Ранее сообщалось, что «Реал» по пути в Лейпциг попал в ДТП.
Первая игра «Реала» и «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 13 февраля. Ответная игра пройдет в Мадриде 6 марта.
#RealMadrid— AStv (@AS_TV) February 12, 2024
El detalle de Toni Kroos con un aficionado a la llegada del equipo a Leipzig
📽️ @AS_ManudeJuan
📌 @diarioas pic.twitter.com/RjFUuJ3wgK
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