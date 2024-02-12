Еще одна напасть. Реал с Луниным попали в Германии в ДТП

Делегация мадридского «Реала», цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, по пути в Лейпциг на матч плей-офф Лиги чемпионов с местными «быками» стали участниками дорожно-транспортного происшествия.

Раннее уже сообщалась, что «галактикос» были вынуждены корректировать свой маршрут из Испании в Германию из-за забастовки в аэропорту Лейпцига.

Уже в Германии автобус мадридской команды попал в ДТП. Он столкнулся с Toyota Avensis, которая получила повреждений примерно на 3000 евро. Масштаб ущерба, причиненного автобусу «Реала», остался неизвестен. Авария возникла из-за того, что водитель Toyota Avensis, увидев автобус испанского клуба, решил снять его на телефон.

ДТП повлекло за собой непродолжительную остановку, после чего делегация «Реала» продолжила свой путь в Лейпциг. К счастью, никто из игроков и представителей персонала команды в ДТП не пострадал.

Первая игра «Реала» и «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 13 февраля. Ответная игра пройдет в Мадриде 6 марта.