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Лига чемпионов
12 февраля 2024, 16:19 | Обновлено 12 февраля 2024, 16:29
1084
0

Реал с Луниным столкнулись с проблемой на пути в Лейпциг на матч ЛЧ

Мадридский клуб был вынужден корректировать свой маршрут

12 февраля 2024, 16:19 | Обновлено 12 февраля 2024, 16:29
1084
0
Реал с Луниным столкнулись с проблемой на пути в Лейпциг на матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Делегация мадридского «Реала», цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, столкнулась с невозможностью прямого перелета в Германию на матч плей-офф Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

В воскресенье, 11 февраля, сотрудники аэропортов Лейпцига и Дрездена объявил забастовку по призыву профсоюза. Причиной стал отказ в повышении заработной платы и компенсации инфляции сотрудникам компании Mitteldeutsche Airport AG. В результате в аэропорту Лейпцига были отменены более 100 рейсов.

Из-за невозможности посадки в Лейпциге самолет «Реала» был вынужден приземлиться в Эрфурте. далее 160 км пути мадридская команда преодолела на автобусе.

Как известно, первая игра «Реала» и «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 13 февраля. Ответная игра пройдет в Мадриде 6 марта.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник Marca
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