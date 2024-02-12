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  4. Свентек достигла исторического показателя во главе рейтинга WTA
WTA
12 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:28
272
0

Свентек достигла исторического показателя во главе рейтинга WTA

Польская теннисистка остается первым номером мирового женского тенниса

12 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 19:28
272
0
Свентек достигла исторического показателя во главе рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек продолжает сохранять за собой первую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Она стала 10-й в истории теннисисткой, которая 90 и более недель находится на первом месте в мировом рейтинге WTA.

Свентек впервые возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и продержалась на первой строчке 75 недель. Лидерство она уступила «нейтралке» Арине Соболенко. 6 ноября 2023 года Ига вернула себе звание первой ракетки мира, и удерживает его на протяжении вот уже 15 недель подряд.

Лидирует по количеству недель под первым номером рейтинга WTA немецкая теннисистка Штеффи Граф. Она была лучшей в мире на протяжении 377 недель. Второе место у Мартины Навратиловой из США (332 недели), топ-3 замыкает американка Серена Уильямс (319).

Ранее сообщалось, что впервые в истории 4 украинки попали в топ-30 рейтинг WTA.

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рейтинг WTA Ига Свёнтек
Источник Opta
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