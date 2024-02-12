Веселье переносится: 8 главных интриг следующего трансферного окна

Зимнее трансферное окно получилось относительно тихим и спокойным. В большинстве случаев клубы не рисковали, либо опасаясь финансовых правил, либо собирая деньги на лето. Именно в межсезонье как правило происходит много интересных событий. И 2024-й год не станет исключением. Далее рассмотрим 8 главных интриг следующего трансферного окна.

Перейдет ли Мбаппе в Реал?

Этот вопрос уже несколько лет будоражит всю футбольную общественность. Килиан Мбаппе мог оказаться в мадридском Реале раньше, но постоянно что-то случалось: то у "сливочных"не было денег на его трансфер, то сам игрок вдруг решил продлить контракт с ПСЖ. Следующее лето будет определяющим для нападающего. У футболиста заканчивается контракт с парижанами, который, судя по всему, уже не будет продлен. По данным многих СМИ, француз все-таки решился на переход в королевский клуб, но, вероятно, этот вопрос так и будет оставаться открытым до следующего лета.

Покинет ли Салах Ливерпуль?

Неожиданное заявление Юргена Клоппа об уходе из Ливерпуля по окончании сезона породило массу слухов и вопросов. Главный из них – кто возглавит "красных". Второй по важности вопрос – останется ли Мохамед Салах на Энфилде. Саудовцы еще прошлым летом настойчиво пытались заполучить звездного вингера, но Клопп настоял на том, чтобы он остался в команде. Нет сомнений, что саудовские клубы вернутся за египтянином следующим летом, если он не продлит контракт с мерсисайдцами к тому времени. Стороны не форсируют переговоры о новом соглашении, а в действующем остается только 1 год. Это ставит под большой вопрос будущее главной звезды Ливерпуля.

Какой выбор сделает Осимхен?

Виктор Осимхен стал одним из главных героев в чемпионском сезоне Наполи. Форвард неаполитанцев стал лучшим бомбардиром Серии А и помог команде выиграть долгожданное скудетто. Логично, что после такого сезона нигерийца начали связывать с другими клубами. В конце 2023 года Виктор продлил контракт с "адзурри", чем должен был развеять слухи. Но вскоре после этого футболист заявил, что принял решение о своем будущем, которое озвучит по окончании сезона. Таким заявлением Осимхен заинтриговал не только болельщиков из Неаполя. Форварда активно связывают с английскими и саудовскими клубами, но он пока все держит в тайне. Остается лишь дожидаться лета.

Куда перейдет Тоуни?

Айвен Тоуни уже давно находится на прицеле у топ-клубов. Форвард Брентфорда мог пойти на повышение еще прошлым летом, если бы не дисквалификация из-за ставок. Англичанин пропустил полсезона, но после возвращения на поле показал, что находится в хорошей форме, забивая в двух матчах подряд. Футболист показывает хорошую результативность в АПЛ. Главный тренер Брентфорда Томас Франк признал, что удержать игрока будет сложно, поскольку у него остается только 1 год по контракту. Главными претендентами на Тоуни считаются Арсенал и Челси. Какой из лондонских клубов выиграет борьбу за нападающего? Или, может, он выберет какой-то третий клуб? Ответы на эти вопросы появятся летом.

Getty Images. Айвен Тоуни

Устроит ли Бавария распродажу?

По ходу текущего сезона появляются новости, которые не очень радуют болельщиков Баварии. Главный тренер "рекордмайстра" Томас Тухель недоволен некоторыми игроками. В немилость к специалисту попали Йозуа Киммих, Маттейс де Лигт и Серж Гнабри. Кроме того, мюнхенцы не могут договориться с Альфонсо Дэвисом о продлении контракта, хотя рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с канадцем. Де Лигт недоволен своим положением, авторитет Киммиха в команде подрывает тренер, Дэвис хочет больше денег, а у Гнабри серьезно ухудшилась форма. Все указывает на то, что летом Бавария может устроить большую распродажу игроков. Хотя многое также будет зависеть и от того, останется ли Тухель в мюнхенском клубе.

Как будет действовать INEOS?

Компания INEOS стала совладельцем Манчестер Юнайтед. Пока что подчиненные Джима Рэтклиффа входят в курс дела, а летом уже будут полноценно работать над подготовкой к новому сезону. Один из главных вопросов заключается в том, как будет действовать INEOS на трансферном рынке. Это актуальная тема для болельщиков МЮ, поскольку в последние годы клуб часто не угадывал с игроками для усиления состава. Есть информация, что INEOS проведет кадровую чистку в команде и возьмет на себя трансферную работу, ограничив в этом вопросе главного тренера Эрика тен Хага. Но и подписывать слишком много новичков манкунианцы тоже не смогут, чтобы не нарушить финансовые правила. Изменения в МЮ определенно будут, но какие – увидим летом.

Сохранит ли Жирона свой состав?

Жирона стала одним из главных открытий текущего сезона. Каталонцы до сих пор претендуют на титул, соревнуясь в чемпионской гонке с мадридским Реалом. Главный тренер "бело-красных" Мичел создал хорошую команду, к игрокам которой уже присматриваются топ-клубы. Где бы ни оказалась Жирона в мае, этот сезон в любом случае будет для нее историческим. Другой вопрос – смогут ли каталонцы сохранить состав для закрепления успеха. Уже известно, что бело-красные потеряют вингера Савио, который перейдет в Манчестер Сити. Также под вопросом будущее форварда Артема Довбика. На лучшего бомбардира Жироны уже сейчас есть претенденты. В сферу интересов других клубов попали также полузащитник Алейш Гарсия и вингер Виктор Цыганков. Межсезонье будет очень важным для каталонского клуба.

Где будет работать Хаби Алонсо?

Главный тренер Байера проводит очень хорошую работу в Леверкузене. Как и Мичел, Хаби Алонсо создал замечательный коллектив, которым восхищаются во всей Европе. Труды испанца не остаются без внимания. По слухам, молодой специалист заинтересовал руководство Ливерпуля и Баварии. Сообщается, что красные уже связывались с Алонсо. Сейчас он является приоритетным кандидатом для "мерсисайдцев" на место Юргена Клоппа. Не исключается и вариант с Баварией, поскольку будущее Тухеля в мюнхенском клубе поставлено под вопрос. Хаби сейчас является, возможно, лучшим молодым тренером в Европе, за которого летом может начаться серьезная борьба.

Текст: meta.ua/sport