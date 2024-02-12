Хави может покинуть Барсу раньше завершения сезона. Известно, когда именно

В «Барселоне» не уверены, что Хави сможет доработать в клубе до конца нынешнего сезона, о чем он ранее сообщал.

Согласно имеющейся информации, президент «блауграны» Жоан Лапорта начинает сомневаться в ближайших успехах команды, а окружение советует ему задуматься о смене тренера до окончания сезона, чтобы исправить текущую ситуацию. Спортивный директор «Барселоны» Деку также якобы разочарован в работе Хави.

Есть данные, что для Хави судьбоносными станут предстоящие матчи с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если каталонцы в итоге неаполитанцев не пройдут, то с большой долей вероятности концовку сезона «Барселона» будет проводить под руководством другого тренера,

Первый матч «Барселоны» и «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в среду, 21 февраля. Ответная игра состоится 12 марта.