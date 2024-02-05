Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Sport.ua – о том, кто возглавит «Барселону» в следующем сезоне
После резонансного поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22 туре Примеры главный тренер «Барселоны» Хави заявил о том, что по окончании нынешнего сезона покинет каталонский клуб. Решение уйти из команды всей его жизни бывший капитан блауграны принял окончательно и бесповоротно. И разубедить его не сможет даже возможная победа в Лиге чемпионов.
Хави очень устал работать под постоянным давлением – и трибун «Камп Ноу», и болельщиков, и прессы. А еще потерялась «химия» между ним и подопечными. Поговаривают, что Левандовски и Гюндоган – одни из самых опытных и звездных игроков «Барсы», якобы требовали у президента клуба Лапорты убрать Хави.
Так это или нет – уже и не важно. Хави сам решил сделать ход конем. После окончания сезона 2023/2024 Хавьер Эрнандес уйдет из «Барселоны». Причем не куда-нибудь, а в творческий отпуск.
После поражения в финале Суперкубка Испании и вылета в четвертьфинале Кубка Короля, у Хави все еще остается шанс добыть победу в самых важных турнирах – чемпионате страны и чемпионской Лиге. Стало быть, оценивать период работы Хави в «Барселоне» все-таки нужно по окончании текущего сезона.
А вот прогнозировать, кто возглавит каталонский «электрический стул» после того, как Хави уйдет загорать и ловить рыбу, можно уже сейчас. Тем более, что испанская (да и не только) пресса уже всерьез рассуждает о преемниках Хави.
Порассуждаем об этом и мы.
Жузеп Гвардиола
Возраст: 53 года
Клуб: «Манчестер Сити»
Слишком красиво, чтобы это было правдой. Тем не менее, сам Гвардиола, который является не только воспитанником блауграны, но и тренерское имя себе сделал именно в «Барселоне», возглавляя команду в 2008-2012 годах, сделал по поводу своего возможного камбэка неожиданное признание.
Он сказал, что «Это возможно. Я могу тренировать и в «Манчестер Сити», и где-либо еще, но если мне позвонят из «Барселоны», то я откликнусь. Я поеду в «Барселону». Это мой клуб. Это мой дом».
Жоан Лапорта, президент «Барселоны», который когда-то и пригласил Гвардиолу (тренера дубля) в первую команду, весьма осторожно прокомментировал возможное возвращение Пепа на «Камп Ноу»: «У него действующий контракт с «Манчестер Сити». Мы это уважаем. «Барселона» не смогла бы себе позволить заплатить за тренера отступные. Но Гвардиола очень много значит для клуба, и мы прислушивается к его мнению. О чем-то больше пока что говорить не стоит».
Получается, что и Лапорта, и Гвардиола не против. Точнее, за. Но все упирается в выплату неустойки (контракт Пепа с «Сити» действует до лета 2025-го). Однако, если сам Хосеп проявит инициативу и активность, все может быть.
Роберто Де Дзерби
Возраст: 44 года
Клуб: «Брайтон»
Руководству «Барселоны» очень импонирует тренерские методы бывшего главного тренера «Шахтера», которого знаменитый итальянский алленаторе Аригго Сакки назвал «самым перспективным тренером поколения».
Футбол, который практикует нынешний наставник «Брайтона», подошел бы «Барселоне»: энергичный, атакующий, зрелищный, завязанный на контроле мяча.
Испанские СМИ утверждают, что спортивный директор «Барсы» Деку уже контактировал с итальянским тренером по поводу возможного переезда на «Камп Ноу». И якобы Роберто не против. Но есть одно большое «но».
Оно, это «но», такое же, как и в случае с Гвардиолой: выплата неустойки. Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. К тому же, руководство английского клуба очень довольно работой итальянского тренера и готово продлить с ним соглашение. Следовательно, если «Барса» все-таки решит остановиться на кандидатуре Роберто, ей придется платить серьезную сумму отступных.
А денег у «Барселоны» на это нет.
Мичел Санчес
Возраст: 48 лет
Клуб: «Жирона»
Раньше, то есть еще до откровения Хави об уходе из «Барсы» нынешним летом, испанские СМИ сообщали о встрече Лапорты с главным тренером «Жироны». На встрече якобы шла речь о возможном сотрудничестве.
После недавнего очного поединка между «Барсой» и «Жироной», завершившегося в пользу команды из Жироны 4:2, главный тренер блауграны Хави заявил, что считает команду Мичела «лучшим, что он видел в нынешнем сезоне в Ла Лиге».
Примерно так считает и Лапорта. Более того, если верить окружению президента «больше, чем клуба», то именно Мичел Санчес – главный кандидат на место преемника Хави.
Сообщается, что, несмотря на то, что контракт Мичела с «Жироной» рассчитан до лета 2026 года, два каталонские клуба смогут полюбовно уладить между собой вопрос выплаты неустойки.
Иманоль Альгуасиль
Возраст: 52 года
Клуб: «Реал Сосьедад»
И с этим наставником боссы блауграны уже контактировали. Ну, если верить информации испанской прессы. И, что интересно, контакт руководства «Барселоны» и действующего наставника «Сосьедада» был еще до того, как Хави объявил во всеуслышание о своем решении покинуть «Барсу».
Это к тому, что Лапорта публично заявлял, что, дескать, он никогда не планировал отправлять Хави в отставку. Получается, что планировал. Причем далеко не один раз.
Интересно и то, что Альгуасиль фигурировал в качестве претендента на пост наставника «Барселоны» и в 2020 году. Но тогда каталонский клуб остановил свой выбор на Рональде Куману. Выбор оказался неудачным.
С тех пор Иманоль, который всю свою тренерскую карьеру провел в «Сосьедаде», заметно улучшил свое «резюме». Под руководством баска «Сосьедад» в минувшем сезоне завоевал право играть в Лиге чемпионов. И команда там успешно выступила: выиграла группу с «Интером» и вышла в 1/8 финала, где сыграет с «ПСЖ».
Но, на беду Лапорты, контракт Альгуасиля с «Сосьедадом» рассчитан до лета 2025-го. И вряд ли, в случае предложения «Барсы», баски согласятся отпустить своего тренера бесплатно.
Жозе Моуриньо
Возраст: 61 год
Клуб: безработный
Никогда не говори никогда. Хотя, если смотреть на вещи объективно, то «Особенный» – не самый оптимальный вариант для «Барсы». Как и «Барса» для «Особенного».
Однако полностью отметать такой вариант, все же, не стоит. У Моуриньо хоть и не заладилось на двух предыдущих рабочих местах («Тоттенхэм» и «Рома»), однако по сравнению со многими претендентами на пост наставника блауграны у португальца есть очевидные преимущества. Первое: он безработный, и за него никому не нужно платить неустойку.
И второе: несмотря на принадлежность в свое время к «Реалу», назвать Жозе чужим человеком на «Камп Ноу» не получится. Свою тренерскую карьеру он начал именно в «Барселоне» – в штабе ван Гала.
Работа в «Барсе», которую всю свою сознательную жизнь Жозе мечтал тренировать, стала бы для него настоящей лебединой песней.
Хотя да, вряд ли Лапорта согласится на столь радикальный шаг: Боливар двоих не вынесет.
Ханс-Дитер Флик
Возраст: 58 лет
Клуб: безработный
А вот этот еще один на данный момент безработный тренер видится более реальной кандидатурой на замену Хави.
Дело в том, что каталонцы уже предлагали Флику возглавить «Барселону». Было это в 2021 году, на следующий год после того, как Ханс-Дитер во главе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов, разбив в дребезги «Барселону» на пути к финалу – 8:2.
Но тогда немец отказался переезжать на «Камп Ноу». Сейчас же он, если верить немецкой прессе, стал более сговорчивым.
Опять-таки, по информации немецких СМИ, «Барселона» и Флик уже контактировали по вопросам возможного сотрудничества. И Ханс-Дитер, проваливший с Бундестим ЧМ-2022 и подготовку к домашнему ЧЕ-2024, очень заинтересован в предложении блауграны.
Тиаго Мотта
Возраст: 41 год
Клуб: «Болонья»
«Болонья» и ее молодой наставник – главное открытие нынешнего сезона серии А. Под руководством Тиаго Мотты «россоблу» играют в зрелищный и результативный футбол, который, окромя самого зрелища, дает и турнирный результат. После 23 туров чемпионата Италии болонцы всерьез претендуют на зону Лиги чемпионов.
Тиаго Мотта – не случайный персонаж для «Барселоны». Именно на «Камп Ноу» итальянский бразилец начал свою европейскую карьеру. Серьезный след в качестве футболиста Тиаго в «Барсе» не оставил. Но он дружен с Деку. Он апологет схемы 4-3-3, которую любил Лапорта. В конце концов, у Мотты нынешним летом заканчивается контракт с «Болоньей».
Хоть он в Италии и слывет приверженцем «Интера», но, если пригласит «Барса», вряд ли будет горевать.
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Ессли нет, тогда Де Дзерби. Он не проваливался никогда! и даже в Англии привил тики таку середняку совсем не со звездным составом!
Последний вариант - Мичел. Тут очень большой риск, который Барса уже думается, не может себе позволить.