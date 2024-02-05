Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?

После резонансного поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22 туре Примеры главный тренер «Барселоны» Хави заявил о том, что по окончании нынешнего сезона покинет каталонский клуб. Решение уйти из команды всей его жизни бывший капитан блауграны принял окончательно и бесповоротно. И разубедить его не сможет даже возможная победа в Лиге чемпионов.

Хави очень устал работать под постоянным давлением – и трибун «Камп Ноу», и болельщиков, и прессы. А еще потерялась «химия» между ним и подопечными. Поговаривают, что Левандовски и Гюндоган – одни из самых опытных и звездных игроков «Барсы», якобы требовали у президента клуба Лапорты убрать Хави.

Так это или нет – уже и не важно. Хави сам решил сделать ход конем. После окончания сезона 2023/2024 Хавьер Эрнандес уйдет из «Барселоны». Причем не куда-нибудь, а в творческий отпуск.

После поражения в финале Суперкубка Испании и вылета в четвертьфинале Кубка Короля, у Хави все еще остается шанс добыть победу в самых важных турнирах – чемпионате страны и чемпионской Лиге. Стало быть, оценивать период работы Хави в «Барселоне» все-таки нужно по окончании текущего сезона.

А вот прогнозировать, кто возглавит каталонский «электрический стул» после того, как Хави уйдет загорать и ловить рыбу, можно уже сейчас. Тем более, что испанская (да и не только) пресса уже всерьез рассуждает о преемниках Хави.

Порассуждаем об этом и мы.

Жузеп Гвардиола

Возраст: 53 года

Клуб: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Слишком красиво, чтобы это было правдой. Тем не менее, сам Гвардиола, который является не только воспитанником блауграны, но и тренерское имя себе сделал именно в «Барселоне», возглавляя команду в 2008-2012 годах, сделал по поводу своего возможного камбэка неожиданное признание.

Он сказал, что «Это возможно. Я могу тренировать и в «Манчестер Сити», и где-либо еще, но если мне позвонят из «Барселоны», то я откликнусь. Я поеду в «Барселону». Это мой клуб. Это мой дом».

Жоан Лапорта, президент «Барселоны», который когда-то и пригласил Гвардиолу (тренера дубля) в первую команду, весьма осторожно прокомментировал возможное возвращение Пепа на «Камп Ноу»: «У него действующий контракт с «Манчестер Сити». Мы это уважаем. «Барселона» не смогла бы себе позволить заплатить за тренера отступные. Но Гвардиола очень много значит для клуба, и мы прислушивается к его мнению. О чем-то больше пока что говорить не стоит».

Получается, что и Лапорта, и Гвардиола не против. Точнее, за. Но все упирается в выплату неустойки (контракт Пепа с «Сити» действует до лета 2025-го). Однако, если сам Хосеп проявит инициативу и активность, все может быть.

Роберто Де Дзерби

Возраст: 44 года

Клуб: «Брайтон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Руководству «Барселоны» очень импонирует тренерские методы бывшего главного тренера «Шахтера», которого знаменитый итальянский алленаторе Аригго Сакки назвал «самым перспективным тренером поколения».

Футбол, который практикует нынешний наставник «Брайтона», подошел бы «Барселоне»: энергичный, атакующий, зрелищный, завязанный на контроле мяча.

Испанские СМИ утверждают, что спортивный директор «Барсы» Деку уже контактировал с итальянским тренером по поводу возможного переезда на «Камп Ноу». И якобы Роберто не против. Но есть одно большое «но».

Оно, это «но», такое же, как и в случае с Гвардиолой: выплата неустойки. Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. К тому же, руководство английского клуба очень довольно работой итальянского тренера и готово продлить с ним соглашение. Следовательно, если «Барса» все-таки решит остановиться на кандидатуре Роберто, ей придется платить серьезную сумму отступных.

А денег у «Барселоны» на это нет.

Мичел Санчес

Возраст: 48 лет

Клуб: «Жирона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел Санчес (слева) и Хави

Раньше, то есть еще до откровения Хави об уходе из «Барсы» нынешним летом, испанские СМИ сообщали о встрече Лапорты с главным тренером «Жироны». На встрече якобы шла речь о возможном сотрудничестве.

После недавнего очного поединка между «Барсой» и «Жироной», завершившегося в пользу команды из Жироны 4:2, главный тренер блауграны Хави заявил, что считает команду Мичела «лучшим, что он видел в нынешнем сезоне в Ла Лиге».

Примерно так считает и Лапорта. Более того, если верить окружению президента «больше, чем клуба», то именно Мичел Санчес – главный кандидат на место преемника Хави.

Сообщается, что, несмотря на то, что контракт Мичела с «Жироной» рассчитан до лета 2026 года, два каталонские клуба смогут полюбовно уладить между собой вопрос выплаты неустойки.

Иманоль Альгуасиль

Возраст: 52 года

Клуб: «Реал Сосьедад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

И с этим наставником боссы блауграны уже контактировали. Ну, если верить информации испанской прессы. И, что интересно, контакт руководства «Барселоны» и действующего наставника «Сосьедада» был еще до того, как Хави объявил во всеуслышание о своем решении покинуть «Барсу».

Это к тому, что Лапорта публично заявлял, что, дескать, он никогда не планировал отправлять Хави в отставку. Получается, что планировал. Причем далеко не один раз.

Интересно и то, что Альгуасиль фигурировал в качестве претендента на пост наставника «Барселоны» и в 2020 году. Но тогда каталонский клуб остановил свой выбор на Рональде Куману. Выбор оказался неудачным.

С тех пор Иманоль, который всю свою тренерскую карьеру провел в «Сосьедаде», заметно улучшил свое «резюме». Под руководством баска «Сосьедад» в минувшем сезоне завоевал право играть в Лиге чемпионов. И команда там успешно выступила: выиграла группу с «Интером» и вышла в 1/8 финала, где сыграет с «ПСЖ».

Но, на беду Лапорты, контракт Альгуасиля с «Сосьедадом» рассчитан до лета 2025-го. И вряд ли, в случае предложения «Барсы», баски согласятся отпустить своего тренера бесплатно.

Жозе Моуриньо

Возраст: 61 год

Клуб: безработный

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Никогда не говори никогда. Хотя, если смотреть на вещи объективно, то «Особенный» – не самый оптимальный вариант для «Барсы». Как и «Барса» для «Особенного».

Однако полностью отметать такой вариант, все же, не стоит. У Моуриньо хоть и не заладилось на двух предыдущих рабочих местах («Тоттенхэм» и «Рома»), однако по сравнению со многими претендентами на пост наставника блауграны у португальца есть очевидные преимущества. Первое: он безработный, и за него никому не нужно платить неустойку.

И второе: несмотря на принадлежность в свое время к «Реалу», назвать Жозе чужим человеком на «Камп Ноу» не получится. Свою тренерскую карьеру он начал именно в «Барселоне» – в штабе ван Гала.

Работа в «Барсе», которую всю свою сознательную жизнь Жозе мечтал тренировать, стала бы для него настоящей лебединой песней.

Хотя да, вряд ли Лапорта согласится на столь радикальный шаг: Боливар двоих не вынесет.

Ханс-Дитер Флик

Возраст: 58 лет

Клуб: безработный

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

А вот этот еще один на данный момент безработный тренер видится более реальной кандидатурой на замену Хави.

Дело в том, что каталонцы уже предлагали Флику возглавить «Барселону». Было это в 2021 году, на следующий год после того, как Ханс-Дитер во главе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов, разбив в дребезги «Барселону» на пути к финалу – 8:2.

Но тогда немец отказался переезжать на «Камп Ноу». Сейчас же он, если верить немецкой прессе, стал более сговорчивым.

Опять-таки, по информации немецких СМИ, «Барселона» и Флик уже контактировали по вопросам возможного сотрудничества. И Ханс-Дитер, проваливший с Бундестим ЧМ-2022 и подготовку к домашнему ЧЕ-2024, очень заинтересован в предложении блауграны.

Тиаго Мотта

Возраст: 41 год

Клуб: «Болонья»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

«Болонья» и ее молодой наставник – главное открытие нынешнего сезона серии А. Под руководством Тиаго Мотты «россоблу» играют в зрелищный и результативный футбол, который, окромя самого зрелища, дает и турнирный результат. После 23 туров чемпионата Италии болонцы всерьез претендуют на зону Лиги чемпионов.

Тиаго Мотта – не случайный персонаж для «Барселоны». Именно на «Камп Ноу» итальянский бразилец начал свою европейскую карьеру. Серьезный след в качестве футболиста Тиаго в «Барсе» не оставил. Но он дружен с Деку. Он апологет схемы 4-3-3, которую любил Лапорта. В конце концов, у Мотты нынешним летом заканчивается контракт с «Болоньей».

Хоть он в Италии и слывет приверженцем «Интера», но, если пригласит «Барса», вряд ли будет горевать.