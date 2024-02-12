«Будет непростой матч». Тренер Шахтера рассказал, чего ждать от Марселя

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал, чего следует ожидать от французского «Марселя» в матчах плей-офф Лиги Европы.

– Если говорить о нынешнем «Марселе», то он не проигрывал с середины ноября во внутреннем чемпионате. Вы, вероятно, уже проанализировали команду? Какой встречи ожидаете в 1/8 финала?

– Когда команда меняет тренера во время чемпионата, а это уже третий тренер с начала сезона, то она сначала в определенном хаосе, пока все не наладится, и они уже на пути к этому, ведь выиграли большинство поединков. Я заметил, что они также изменили стиль игры, поэтому это все интересные моменты, которые мы должны хорошо проанализировать и найти возможность их обойти. У них очень хорошие индивидуальные футболисты, ведь это «Марсель», в конце концов, они много вкладывают в эту команду. Не забывайте, что когда они играли против «Фейеноорда» в полуфинале Лиги конференций, они все еще были на финальном этапе европейского турнира. Если я не ошибаюсь, это клуб, который сейчас занимает 5-е или 6-е место в таблице Лиги 1, что очень хорошо, и имеет определенные качества, чтобы продвигаться дальше. Поэтому это будет очень непростой матч. Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде, в Марселе. Могу сказать, что это специфические обстоятельства, я знаю это по опыту, но мы также хорошо выглядим. Это будет очень интересная игра.

Напомним, матчи первого раунда плей-офф между донецким «Шахтером» и французским «Марселем» состоятся 15 и 22 февраля.