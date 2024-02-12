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Лига Европы
12 февраля 2024, 17:16 |
52
0

«Будет непростой матч». Тренер Шахтера рассказал, чего ждать от Марселя

Марино Пушич проанализировал соперника «горняков» в Лиге Европы

12 февраля 2024, 17:16 |
52
0
«Будет непростой матч». Тренер Шахтера рассказал, чего ждать от Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал, чего следует ожидать от французского «Марселя» в матчах плей-офф Лиги Европы.

– Если говорить о нынешнем «Марселе», то он не проигрывал с середины ноября во внутреннем чемпионате. Вы, вероятно, уже проанализировали команду? Какой встречи ожидаете в 1/8 финала?

– Когда команда меняет тренера во время чемпионата, а это уже третий тренер с начала сезона, то она сначала в определенном хаосе, пока все не наладится, и они уже на пути к этому, ведь выиграли большинство поединков. Я заметил, что они также изменили стиль игры, поэтому это все интересные моменты, которые мы должны хорошо проанализировать и найти возможность их обойти. У них очень хорошие индивидуальные футболисты, ведь это «Марсель», в конце концов, они много вкладывают в эту команду. Не забывайте, что когда они играли против «Фейеноорда» в полуфинале Лиги конференций, они все еще были на финальном этапе европейского турнира. Если я не ошибаюсь, это клуб, который сейчас занимает 5-е или 6-е место в таблице Лиги 1, что очень хорошо, и имеет определенные качества, чтобы продвигаться дальше. Поэтому это будет очень непростой матч. Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде, в Марселе. Могу сказать, что это специфические обстоятельства, я знаю это по опыту, но мы также хорошо выглядим. Это будет очень интересная игра.

Напомним, матчи первого раунда плей-офф между донецким «Шахтером» и французским «Марселем» состоятся 15 и 22 февраля.

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Лига Европы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник ФК Шахтер Донецк
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