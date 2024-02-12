Марино ПУШИЧ: «Шахтер идет за всеми трофеями в сезоне»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич перед возобновлением второй части сезона рассказал о целях команды, которая играет в УПЛ, Кубке Украины и Лиге Европы.

– Впереди вас ждет большой матч в Лиге Европы. Интересно, ведь до этого не будет никакой официальной игры и вы уедете в Гамбург непосредственно со сбора.

– Да. Это, конечно, один из недостатков для команд – не иметь официальных поединков. Официальные игры дают набрать ритм к началу евроматчей. Безусловно, это недостаток, но не нужно искать оправдания, потому что мне это не нравится. Это вызов, и через этот вызов мы должны работать, чтобы сделать все, чтобы повернуть это в нашу пользу: благодаря готовности, свежести, желанию, а также стремлению играть на самом высоком уровне перед полным стадионом. Это большой и увлекательный вызов для нас.

– Если говорить о чемпионате, УПЛ, то смотрим на текущее состояние турнирной таблицы, где «Шахтер» после завершенной половины сезона занимает 4 место, хотя имеет два матча в запасе. Болельщики привыкли к доминирующему «Шахтеру», даже если брать часть сезона. Какие у вас амбиции?

– Во-первых, эта позиция в таблице сейчас неактуальна. Места распределяются где-то в марте и, вероятно, в апреле. После этого определяется окончательная классификация. Команда пошатнулась в чемпионате по балансу очков, но нам все же удалось поднять его до определенного уровня, мы идем на первом месте по количеству вероятных очков. Конечно, мы должны выиграть эти две отложенные игры, но по количеству вероятных очков мы на первом месте. Это особая лига, требовательная. Что произошло? Две ведущие команды, такие как мы и «Динамо», традиционно всегда доминировавшие и боровшиеся за титулы, больше не являются командами, которые могут инвестировать в топ-игроков, которые сразу сделали бы разницу. Сейчас ситуация не такая, однако команды, которые традиционно находятся ниже, являются серьезными коллективами. Их где-то четыре-пять, они усилились, стали намного лучше. Таким образом эта группа расширилась с двух до пяти, шести и даже семи оппонентов. Лига стала очень конкурентной.

– И сложной. Сейчас вы соревнуетесь в Лиге Европы, раньше – в Лиге чемпионов, тогда как другие клубы выступают только в Премьер-лиге.

– Да. Это, безусловно, очень хорошо для нас, потому что мы хотим подольше оставаться в Европе, ведь это подиум, где мы все хотим играть и присутствовать, однако мы много путешествуем, тратим кучу времени и энергии. Конечно, другие команды в чемпионате имеют определенное преимущество по свежести, планированию и тому подобное. Но это не должно быть для нас оправданием – обстоятельства сложные, да, мы много путешествуем, это отнимает много сил, однако я всегда спрашиваю: что в этот момент, при этих обстоятельствах, мы можем сделать лучше всего, чтобы получить результат? Я думаю, что, как и каждый спортсмен, каждый амбициозный тренер, должны выходить и играть на максимум. Мы идем за всеми трофеями.

– Готовитесь выиграть Кубок Украины? «Шахтер» не поднимал этот трофей с 2019 года.

– Да, это очень долгий период, и я считаю, что это очень важный трофей, потому что это трофей, который дает тебе выход на европейскую арену. Мы в полуфинале, поэтому точно хотим выиграть.

15 февраля команда сыграет первый матч плей-офф Лиги Европы против «Марселя».