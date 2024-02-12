«Я должен быть честен». Почеттино высказался о любви фанатов Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, чувствует ли симпатию со стороны болельщиков клуба

«Нет, нет, я должен быть честен. Нет, потому что понимаю, что клуб выигрывал Лигу чемпионов, выигрывал кубки, титул АПЛ. Почему болельщики должны любить меня после шести-семи месяцев?

Мы вышли в финал [Кубка английской лиги], но находимся не в очень хорошей позиции в турнирной таблице АПЛ. Думаю, на данный момент я чувствую уважение болельщиков. Вижу их на улице, и они все добры ко мне, но я не могу врать», – признался Почеттино.

«Челси» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 11-е место, имея 31 очко после 23 матчей.

Ранее Маурисио Почеттино озвучил основную проблему «Челси» в этом сезоне.