«Я должен быть честен». Почеттино высказался о любви фанатов Челси
Аргентинский тренер – о взаимоотношениях с поклонниками клуба
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, чувствует ли симпатию со стороны болельщиков клуба
«Нет, нет, я должен быть честен. Нет, потому что понимаю, что клуб выигрывал Лигу чемпионов, выигрывал кубки, титул АПЛ. Почему болельщики должны любить меня после шести-семи месяцев?
Мы вышли в финал [Кубка английской лиги], но находимся не в очень хорошей позиции в турнирной таблице АПЛ. Думаю, на данный момент я чувствую уважение болельщиков. Вижу их на улице, и они все добры ко мне, но я не могу врать», – признался Почеттино.
«Челси» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 11-е место, имея 31 очко после 23 матчей.
Ранее Маурисио Почеттино озвучил основную проблему «Челси» в этом сезоне.
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