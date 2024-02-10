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Англия
10 февраля 2024, 10:34 |
691
3

Почеттино озвучил основную проблему Челси в этом сезоне

Тренер отметил, что команда достаточно молодая

10 февраля 2024, 10:34 |
691
3
Почеттино озвучил основную проблему Челси в этом сезоне
Twitter. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал основную проблему команды в этом сезоне.

«Проблема «Челси» не в том, что игроки так молоды. Проблема в том, что у нас команда молодая. С 16-17 игроками, которые пришли в начале сезона, нужно время, чтобы создать команду», – цитирует Почеттино футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» в этом сезоне показывает нестабильную игру и идет лишь на 11 месте в АПЛ с 23 очками в активе.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике в адрес его подопечных, звучащей в английских СМИ.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Нєх.й було х.й зна що за 100 лямів купляти і хотіти від того результату!
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+1
bzzzzzz
Они понакурали кучу молодняка, и сразу кинули их всех в бой, кто вопще так делает. По хорошему их всех нужно было по немного подпускать к основному составу, а костяк должен был быть из тех опытных игроков которые уже были у Челси.
Еще понимаю если б они купили игроков типа Роналду, Кака как реал в свое время, так они понакупали фиг пойми кого.
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0
Boodya
Основна проблема, на мою думку, відсутність цілісності і багато баласту в команді, включно з тренером 
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