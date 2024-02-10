Почеттино озвучил основную проблему Челси в этом сезоне
Тренер отметил, что команда достаточно молодая
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал основную проблему команды в этом сезоне.
«Проблема «Челси» не в том, что игроки так молоды. Проблема в том, что у нас команда молодая. С 16-17 игроками, которые пришли в начале сезона, нужно время, чтобы создать команду», – цитирует Почеттино футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
«Челси» в этом сезоне показывает нестабильную игру и идет лишь на 11 месте в АПЛ с 23 очками в активе.
Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике в адрес его подопечных, звучащей в английских СМИ.
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Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге
Еще понимаю если б они купили игроков типа Роналду, Кака как реал в свое время, так они понакупали фиг пойми кого.