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  4. Почеттино заявил о двойных стандартах в отношении критики Челси. О чем он?
Англия
07 февраля 2024, 09:30 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:32
171
1

Почеттино заявил о двойных стандартах в отношении критики Челси. О чем он?

Аргентинцу не нравится отношение к его команде

07 февраля 2024, 09:30 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:32
171
1
Почеттино заявил о двойных стандартах в отношении критики Челси. О чем он?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике в адрес его подопечных, которая звучит в английских СМИ после второго подряд поражения «синих» в Английской Премьер-лиге.

«Иногда мы можем допустить ошибку, но это футбол. Это произошло, и нам нужно продолжать двигаться дальше и оставаться сильными. Я думаю, у нас очень хорошие игроки, но по разным причинам у нас не получается действовать так, как ожидают люди. После поражения от «Ливерпуля» они говорили что-то по типу: «Это огромный провал. Посмотрите на «Челси» – это плохо, теперь они проигрывают «Ливерпулю». Но я не слышал, чтобы то же самое говорили про подобный результат «Ливерпуля» после матча с «Арсеналом», – заявил Почеттино.

Как известно, в воскресенье, 4 февраля, «Челси» дома проиграл «Вулверхэмптону» (2:4), а 31 января уступил «Ливерпулю» со счетом 1:4.

На данный момент «Челси» идет на 11-м месте в таблице АПЛ с 31 очком после 23 матчей.

Ранее сообщалось, что «Челси» не пойдет на увольнение Маурисио Почеттино в разгар текущего сезона по определенным причинам.

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Маурисио Почеттино Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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Андрій Шевченко
Може тому, що Ліверпуль йде на першому місці, а в жопу драні пудрики і в десятку не потрапляють ?
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