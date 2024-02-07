Почеттино заявил о двойных стандартах в отношении критики Челси. О чем он?

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике в адрес его подопечных, которая звучит в английских СМИ после второго подряд поражения «синих» в Английской Премьер-лиге.

«Иногда мы можем допустить ошибку, но это футбол. Это произошло, и нам нужно продолжать двигаться дальше и оставаться сильными. Я думаю, у нас очень хорошие игроки, но по разным причинам у нас не получается действовать так, как ожидают люди. После поражения от «Ливерпуля» они говорили что-то по типу: «Это огромный провал. Посмотрите на «Челси» – это плохо, теперь они проигрывают «Ливерпулю». Но я не слышал, чтобы то же самое говорили про подобный результат «Ливерпуля» после матча с «Арсеналом», – заявил Почеттино.

Как известно, в воскресенье, 4 февраля, «Челси» дома проиграл «Вулверхэмптону» (2:4), а 31 января уступил «Ливерпулю» со счетом 1:4.

На данный момент «Челси» идет на 11-м месте в таблице АПЛ с 31 очком после 23 матчей.

Ранее сообщалось, что «Челси» не пойдет на увольнение Маурисио Почеттино в разгар текущего сезона по определенным причинам.