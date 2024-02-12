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  4. «Он стал играть хуже». Сабо раскритиковал игру Малиновского в Дженоа
Италия
12 февраля 2024, 16:35 |
468
4

«Он стал играть хуже». Сабо раскритиковал игру Малиновского в Дженоа

Бывший тренер сборной Украины недоволен выступлениями полузащитника

12 февраля 2024, 16:35 |
468
4
«Он стал играть хуже». Сабо раскритиковал игру Малиновского в Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру украинского полузащитника итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского.

– Йожеф Йожефович, как оцените гол Малиновского «Аталанте»?

– Руслан забил свой коронный гол с левой с дальней дистанции. Что сказать, исполнил он хорошо, у вратаря не было шансов.

– Малиновский забил 3-й гол в 23-х матчах за «Дженоа». Также на его счету 2 ассиста. Это хороший показатель для него?

– У него очень маленькая результативность. Это не идет ни в какое сравнение с «Аталантой», где он становился лучшим ассистентом Серии А, забивая за сезон восемь мячей. А переходы Малиновского из одной команды в другую – сначала «Марсель», теперь «Дженоа» – не очень хорошо сказываются на нем. Это особенно обидно, потому что Руслан хороший, работоспособный и умненький футболист.

– «Дженоа» – это команда его уровня?

– Конечно, нет. Это посредственная команда без амбиций. Малиновский однозначно снизил свою планку, перейдя в «Дженоа». Он стал хуже играть, не всегда даже в основу попадает. И это в 12-й команде в турнирной таблице Серии А!

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Йожеф Сабо Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Octopus
Если бы у Дженоа не было амбиций, они бы не затаривались в январе на сумму большую, чем скупился Ювентус, Милан или Рома. Джилардино пока слабенький как тренер, но он учится, вполне может еще вырасти.
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+4
Умник
Смешно. Серия а, где 20 команда это топ 3 команд упл.
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+1
odiniznashih
Нормально он играет, просто в этой команде у него другие задачи.
А Йожик и специалист так себе, да и маразм уже.
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0
samird
Він і в Марсель пішов, бо дуже здав, і перестав потрапляти в основу Аталанти. А в Гасперіні повільні не грають. І це дуже дивно в його віці. Мав ще роки 2-3 грати на рівні. Тут або проблеми зі здоровʼям, або відчутно знизив вимоги до себе. 
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0
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