«Он стал играть хуже». Сабо раскритиковал игру Малиновского в Дженоа
Бывший тренер сборной Украины недоволен выступлениями полузащитника
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру украинского полузащитника итальянского «Дженоа» Руслана Малиновского.
– Йожеф Йожефович, как оцените гол Малиновского «Аталанте»?
– Руслан забил свой коронный гол с левой с дальней дистанции. Что сказать, исполнил он хорошо, у вратаря не было шансов.
– Малиновский забил 3-й гол в 23-х матчах за «Дженоа». Также на его счету 2 ассиста. Это хороший показатель для него?
– У него очень маленькая результативность. Это не идет ни в какое сравнение с «Аталантой», где он становился лучшим ассистентом Серии А, забивая за сезон восемь мячей. А переходы Малиновского из одной команды в другую – сначала «Марсель», теперь «Дженоа» – не очень хорошо сказываются на нем. Это особенно обидно, потому что Руслан хороший, работоспособный и умненький футболист.
– «Дженоа» – это команда его уровня?
– Конечно, нет. Это посредственная команда без амбиций. Малиновский однозначно снизил свою планку, перейдя в «Дженоа». Он стал хуже играть, не всегда даже в основу попадает. И это в 12-й команде в турнирной таблице Серии А!
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