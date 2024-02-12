ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с лидером команды
Такефуса Кубо останется в клубе до 2029 года
«Реал Сосьедад» официально сообщил о продлении контракта с одним из лидеров команды Такефусой Кубо. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.
Продление контракт с Кубо стало для клуба очень важным шагом, учитывая, что интерес к 22-летнему японцу уже проявляет ряд европейских топ-клубов.
В нынешнем сезоне на счету Кубок 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера сборной Японии оценивается в 60 миллионов евро.
В среду, 14 февраля «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «ПСЖ».
🤝💙#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/vp4yDdzZtA— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2024
“𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗰𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼”#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/0IRY1LRn1Q— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2024
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