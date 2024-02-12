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Испания
12 февраля 2024, 15:30 |
97
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с лидером команды

Такефуса Кубо останется в клубе до 2029 года

12 февраля 2024, 15:30 |
97
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с лидером команды
ФК Реал Сосьедад. Такефуса Кубо

«Реал Сосьедад» официально сообщил о продлении контракта с одним из лидеров команды Такефусой Кубо. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Продление контракт с Кубо стало для клуба очень важным шагом, учитывая, что интерес к 22-летнему японцу уже проявляет ряд европейских топ-клубов.

В нынешнем сезоне на счету Кубок 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера сборной Японии оценивается в 60 миллионов евро.

В среду, 14 февраля «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «ПСЖ».

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Такефуса Кубо Реал Сосьедад продление контракта
Источник ФК Реал Сосьедад
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