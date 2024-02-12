ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад продлил контракт с лидером команды

«Реал Сосьедад» официально сообщил о продлении контракта с одним из лидеров команды Такефусой Кубо. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Продление контракт с Кубо стало для клуба очень важным шагом, учитывая, что интерес к 22-летнему японцу уже проявляет ряд европейских топ-клубов.

В нынешнем сезоне на счету Кубок 6 голов и 4 ассиста в 27 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Трансферная стоимость вингера сборной Японии оценивается в 60 миллионов евро.

В среду, 14 февраля «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «ПСЖ».