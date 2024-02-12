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ПСЖ
14.02.2024 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Лига чемпионов
12 февраля 2024, 03:34 | Обновлено 12 февраля 2024, 03:39
18
0

ПСЖ – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 22:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов

12 февраля 2024, 03:34 | Обновлено 12 февраля 2024, 03:39
18
0
ПСЖ – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

Ответный поединок состоится 5 марта в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.

Французский «ПСЖ» занял второе место в группе F, набрав 8 очков и опередив «Милан» (8) и «Ньюкасл» (5). Победителем этого квартета стала «Боруссия» Дортмунд (11 пунктов из 18 возможных).

Испанский «Реал Сосьедад» неожиданно выиграл группу D, набрав 12 очков. Столько же набрал «Интер» (12), но имел хуже разницу мячей. «Бенфика» отправилась в Лигу Европы (4 балла), а «РБ Зальцбург» по дополнительным показателям выбыл из еврокубков (4).

ПСЖ – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Лига чемпионов ПСЖ Реал Сосьедад смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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