14 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «ПСЖ» и «Реал Сосьедад».

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Первый матч проходит в Париже, столице Франции, на стадионе «Парк де Пренс».

Ответный поединок состоится 5 марта в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.

Французский «ПСЖ» занял второе место в группе F, набрав 8 очков и опередив «Милан» (8) и «Ньюкасл» (5). Победителем этого квартета стала «Боруссия» Дортмунд (11 пунктов из 18 возможных).

Испанский «Реал Сосьедад» неожиданно выиграл группу D, набрав 12 очков. Столько же набрал «Интер» (12), но имел хуже разницу мячей. «Бенфика» отправилась в Лигу Европы (4 балла), а «РБ Зальцбург» по дополнительным показателям выбыл из еврокубков (4).

ПСЖ – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.