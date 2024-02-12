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  4. Моуриньо метит в тренеры Баварии
Германия
12 февраля 2024, 14:52 |
277
0

Моуриньо метит в тренеры Баварии

Португалец хочет поработать в Германии

12 февраля 2024, 14:52 |
277
0
Моуриньо метит в тренеры Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо, который недавно был уволен с поста главного тренера «Ромы», хотел бы поработать с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По их информации, Моуриньо мечтает выиграть Бундеслигу. 61-летний португалец уже занят изучением немецкого языка.

«Баварию» на данный момент возглавляет Томас Тухель. Несмотря на критику тренера со стороны немецких СМИ, руководство чемпионов Германии пока что увольнять Тухеля не намерено.

После субботнего поражения 0:3 от «Байера» «Бавария» отстает от лидеров чемпионата Германии уже на пять очков.

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Источник Bild
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