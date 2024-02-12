Йожеф САБО: «К поражениям Динамо на сборах отношусь нормально»

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо оценил результаты команды на зимних тренировочных сборах:

«К поражениям «Динамо» на сборах отношусь абсолютно нормально. Не знаю, как у других тренеров, но у нас на сборах были очень высокие нагрузки. Я думаю, что Шовковский помнит это, он записывал, к тому же, у него есть помощники. Он дает нагрузки, а под ними трудно выполнить то, чего хочет тренер в товарищеских матчах. Не просто так Шовковский дал три дня отдыха недавно.

Соперники на сборах у киевлян слабые. Будем видеть, как киевляне будут играть в чемпионате и сравнивать игру. Киевляне усилятся Брагаром – это перспективный, молодой парень, но ему нужно время».

Завтра, 13 февраля подопечные Шовковского сыграют с «Динамо» Тбилиси.