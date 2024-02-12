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  4. Йожеф САБО: «К поражениям Динамо на сборах отношусь нормально»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 14:06 |
130
0

Йожеф САБО: «К поражениям Динамо на сборах отношусь нормально»

Экс-тренер «Динамо» – об игре команды Шовковского

12 февраля 2024, 14:06 |
130
0
Йожеф САБО: «К поражениям Динамо на сборах отношусь нормально»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо оценил результаты команды на зимних тренировочных сборах:

«К поражениям «Динамо» на сборах отношусь абсолютно нормально. Не знаю, как у других тренеров, но у нас на сборах были очень высокие нагрузки. Я думаю, что Шовковский помнит это, он записывал, к тому же, у него есть помощники. Он дает нагрузки, а под ними трудно выполнить то, чего хочет тренер в товарищеских матчах. Не просто так Шовковский дал три дня отдыха недавно.

Соперники на сборах у киевлян слабые. Будем видеть, как киевляне будут играть в чемпионате и сравнивать игру. Киевляне усилятся Брагаром – это перспективный, молодой парень, но ему нужно время».

Завтра, 13 февраля подопечные Шовковского сыграют с «Динамо» Тбилиси.

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Йожеф Сабо Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник 1927.kiev.ua
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