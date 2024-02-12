Во вторник, 13 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси из Грузии.

Время начала противостояния будет объявлено позже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».

Плеер на видеотрансляцию матча будет добавлен позже.