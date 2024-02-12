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Динамо Тбилиси
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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 12:11 |
268
0

Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля товарищескую игру киевского клуба

12 февраля 2024, 12:11 |
268
0
Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев.

Во вторник, 13 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси из Грузии.

Время начала противостояния будет объявлено позже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».

Плеер на видеотрансляцию матча будет добавлен позже.

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Динамо Тбилиси учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Динамо Киев - Динамо Тбилиси Динамо Киев
Источник Sport.ua
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