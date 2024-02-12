Товарищеские матчи
13.02.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 12:11 |
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Динамо Киев – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля товарищескую игру киевского клуба
12 февраля 2024, 12:11 |
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Во вторник, 13 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси из Грузии.
Время начала противостояния будет объявлено позже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямая трансляция матча будет проведена на официальном YouTube-канале киевского «Динамо».
Плеер на видеотрансляцию матча будет добавлен позже.
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