Максим ДЯЧУК: «Тренеры видят меня правым защитником»

Защитник «Динамо» Киев Максим Дячук рассказал о подготовке команды к весенней части сезона:

– Наш второй сбор имеет игровой характер. В ближайшее время наберем игровой тонус и будем входить во вторую часть сезона. Чувствую себя хорошо, думаю, еще немного – и наберу хорошую форму.

– Команда уже сыграла много спаррингов, какой вам понравился больше всего?

– Каждый спарринг по-своему тяжелый. Не могу выделить какой-то один, все хорошие.

– «Динамо» уверенно победило «Лиепаю», но потом сыграло вничью со «Шкендией», что не удавалось в этом матче?

– Не знаю, будет теория, и тренеры укажут нам на ошибки, которые мы допустили в этом матче, сделают акцент, чтобы они не повторялись в будущем.

– На втором сборе также много теоретических занятий, чему уделяете внимание?

– Работе над ошибками. Тренеры показывают, что у нас хорошо получается, что – не очень, и вносят определенные коррективы.

– На сборах вы часто играете на позиции правого защитника, это для вас что-то новое?

– Конечно, это новая позиция, но у тренеров есть свое мнение, они видят мое место там, а я только рад, что мне дают игровую практику.

– Насколько игра на фланге отличается от центра защиты? Нравится ли вам новая роль и частое подключение к атакам?

– Конечно, трудно, потому что я не привык к такой работе, понемногу буду включаться и стараться правильно выполнять эти действия, потому что бывает, что я не выдерживаю этот ритм и чувствую одышку.

– К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, он работает с защитниками? Какие советы вам дает?

– Он просто дает наставления, где четче отдать передачу, как правильно перемещаться и на максимальных скоростях. Это базовые подсказки тренера для защитников.