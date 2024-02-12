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  4. Максим ДЯЧУК: «Тренеры видят меня правым защитником»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 13:22 |
313
0

Максим ДЯЧУК: «Тренеры видят меня правым защитником»

Игрок «Динамо» – о зимних сборах команды

12 февраля 2024, 13:22 |
313
0
Максим ДЯЧУК: «Тренеры видят меня правым защитником»
ФК Динамо. Максим Дячук

Защитник «Динамо» Киев Максим Дячук рассказал о подготовке команды к весенней части сезона:

– Наш второй сбор имеет игровой характер. В ближайшее время наберем игровой тонус и будем входить во вторую часть сезона. Чувствую себя хорошо, думаю, еще немного – и наберу хорошую форму.

– Команда уже сыграла много спаррингов, какой вам понравился больше всего?
– Каждый спарринг по-своему тяжелый. Не могу выделить какой-то один, все хорошие.

– «Динамо» уверенно победило «Лиепаю», но потом сыграло вничью со «Шкендией», что не удавалось в этом матче?
– Не знаю, будет теория, и тренеры укажут нам на ошибки, которые мы допустили в этом матче, сделают акцент, чтобы они не повторялись в будущем.

– На втором сборе также много теоретических занятий, чему уделяете внимание?
– Работе над ошибками. Тренеры показывают, что у нас хорошо получается, что – не очень, и вносят определенные коррективы.

– На сборах вы часто играете на позиции правого защитника, это для вас что-то новое?
– Конечно, это новая позиция, но у тренеров есть свое мнение, они видят мое место там, а я только рад, что мне дают игровую практику.

– Насколько игра на фланге отличается от центра защиты? Нравится ли вам новая роль и частое подключение к атакам?
– Конечно, трудно, потому что я не привык к такой работе, понемногу буду включаться и стараться правильно выполнять эти действия, потому что бывает, что я не выдерживаю этот ритм и чувствую одышку.

– К тренерскому штабу присоединился Сергей Федоров, он работает с защитниками? Какие советы вам дает?
– Он просто дает наставления, где четче отдать передачу, как правильно перемещаться и на максимальных скоростях. Это базовые подсказки тренера для защитников.

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Максим Дячук Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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