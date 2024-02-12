Кто вместо Филиппо Индзаги? Салернитана назначила нового тренера

«Салернитана», которая вчера уволила с поста главного тренера Филиппо Индзаги, уже официально сообщила о назначении нового тренера. Им стал 47-летний Фабио Ливерани.

В своей тренерской карьере Ливерани работал с «Дженоа», «Лейтон Ориент», «Тернаной», «Лечче», «Пармой» и «Кальяри». В качестве игрока Ливерани известен, прежде всего, по выступлениям за «Перуджу», «Лацио», «Фиорентину» и «Палермо». В 2001 – 2006 годах провел 3 матча за сборную Италии.

На данный момент «Салернитана» идет последней в турнирной таблице Серии А с 13 очками в 24 турах.