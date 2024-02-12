Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто вместо Филиппо Индзаги? Салернитана назначила нового тренера
Италия
12 февраля 2024, 12:59 |
395
0

Кто вместо Филиппо Индзаги? Салернитана назначила нового тренера

Команду возглавил Фабио Ливерани

12 февраля 2024, 12:59 |
395
0
Кто вместо Филиппо Индзаги? Салернитана назначила нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Ливерани

«Салернитана», которая вчера уволила с поста главного тренера Филиппо Индзаги, уже официально сообщила о назначении нового тренера. Им стал 47-летний Фабио Ливерани.

В своей тренерской карьере Ливерани работал с «Дженоа», «Лейтон Ориент», «Тернаной», «Лечче», «Пармой» и «Кальяри». В качестве игрока Ливерани известен, прежде всего, по выступлениям за «Перуджу», «Лацио», «Фиорентину» и «Палермо». В 2001 – 2006 годах провел 3 матча за сборную Италии.

На данный момент «Салернитана» идет последней в турнирной таблице Серии А с 13 очками в 24 турах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Со дна не поднял. Салернитана уволила Филиппо Индзаги
Филиппо Индзаги могут уволить из Салернитаны после поражения от Эмполи
Серия А. Эмполи в концовке дожал Салернитану, Коваленко вышел на замену
Салернитана Филиппо Индзаги
Источник ФК Салернитана
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Футбол | 12 февраля 2024, 13:11 0
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу

Оба клуба полностью спокойны на этот счет

ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
Футбол | 11 февраля 2024, 23:28 22
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину

Ранее Роман Кадемин пытался отбелить Ивана Ордеца

Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Футбол | 12.02.2024, 12:20
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Бокс | 11.02.2024, 17:55
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Другие виды | 11.02.2024, 22:05
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
11.02.2024, 06:20 7
Футбол
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18 14
Футбол
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 16
Хоккей
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 15
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:41 4
Хоккей
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
10.02.2024, 22:34 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем