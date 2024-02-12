Защитник сборной Украины назвал трех игроков Динамо, готовых играть в АПЛ

Защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов назвал трех игроков киевского клуба, готовых играть в Английской премьер-лиге.

«Первый – это Шапаренко, он очень талантливый футболист, Бущан тоже готов. Третий – Ванат, но ему нужно еще немного окрепнуть для АПЛ. Дай Бог, чтобы там было как можно больше представителей Украины, чтобы они прославляли нашу нацию в этой лиге. А так из «Динамо» могу выделить только этих футболистов», – сказал Попов.

Ранее игрок киевского «Динамо» Денис Попов назвал защитников, на которых равнялся в детстве.