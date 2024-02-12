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  4. Защитник сборной Украины назвал трех игроков Динамо, готовых играть в АПЛ
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 12:37 |
263
1

Защитник сборной Украины назвал трех игроков Динамо, готовых играть в АПЛ

Денис Попов высказался об одноклубниках

12 февраля 2024, 12:37 |
263
1
Защитник сборной Украины назвал трех игроков Динамо, готовых играть в АПЛ
ФК Динамо. Георгий Бущан и Микола Шапаренко

Защитник «Динамо» и сборной Украины Денис Попов назвал трех игроков киевского клуба, готовых играть в Английской премьер-лиге.

«Первый – это Шапаренко, он очень талантливый футболист, Бущан тоже готов. Третий – Ванат, но ему нужно еще немного окрепнуть для АПЛ. Дай Бог, чтобы там было как можно больше представителей Украины, чтобы они прославляли нашу нацию в этой лиге. А так из «Динамо» могу выделить только этих футболистов», – сказал Попов.

Ранее игрок киевского «Динамо» Денис Попов назвал защитников, на которых равнялся в детстве.

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Денис Попов Николай Шапаренко Георгий Бущан Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ВДинамо
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Flying Cat
Шапаренко в АПЛ? Ага. Може ще в Бундеслігу його відправити? 
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