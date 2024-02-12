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Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 04:52 | Обновлено 12 февраля 2024, 04:55
27
0

Лидеры Шахтера в списке. Попов назвал защитников, с которых берет пример

Денис Попов отметил двух украинских центрбеков «Шахтера»

12 февраля 2024, 04:52 | Обновлено 12 февраля 2024, 04:55
27
0
Лидеры Шахтера в списке. Попов назвал защитников, с которых берет пример
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов назвал защитников, на которых равнялся в детстве. Также игрок столичного клуба отметил Ярослава Ракицкого и Николая Матвиенка из донецкого «Шахтера».

«В детстве хотел быть похожим на Серхио Рамоса. Не то чтобы похожим, но он мне импонировал в свои праймовые годы.

Если говорить о тех, кто играл раньше – это Женя Хачериди. Он наверняка не только для меня, но и для многих болельщиков был значимой фигурой. Также нравились Драгович, Вида – настоящие бойцы.

Еще добавил бы в этот список Ракицкого. Нравилась его передача, видение футбола. Сейчас бы отметил Матвиенко – квалифицированный защитник», - признался Попов.

В этом сезоне 24-летний защитник провел за «бело-синих» 12 матчей во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает бека в 2,5 млн евро.

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Денис Попов Ярослав Ракицкий Динамо Киев Евгений Хачериди Серхио Рамос Александар Драгович Домагой Вида Николай Матвиенко
Источник ФК Динамо Киев
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