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Англия
12 февраля 2024, 11:10 | Обновлено 12 февраля 2024, 11:11
575
7

План Челси: дождаться спада Ливерпуля и Ман Сити, дать время Почеттино

Клопп уже объявил об уходе

12 февраля 2024, 11:10 | Обновлено 12 февраля 2024, 11:11
575
7
План Челси: дождаться спада Ливерпуля и Ман Сити, дать время Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

По информации британских СМИ, у «Челси» есть надежда вернуться на топ-позиции АПЛ после вероятного спада «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в ближайшее время.

Руководство Синих рассчитывает, что соперники войдут в полосу нестабильности после ухода многолетних наставников Юргена Клоппа и Жузепа Гвардиолы. В «Челси» уверены, что даже значительные трансферы не помогут конкурентам быстро найти топ-форму, а новым тренерами понадобится время для того, чтобы построить свою игру.

И лондонцы уже дождались ухода Клоппа, который покинет «Ливерпуль» в конце нынешнего сезона. Клуб еще не определился с новым наставником.

Контракт Гвардиолы с манчестерской командой истекает в 2025 году. «Челси» тем времени хочет дать шанс Маурисио Почеттино, чтобы он превратил команду в такую силу, которой сейчас являются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Команда Михаила Мудрика в АПЛ идет только 11-й.

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Челси Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Жузеп Гвардиола Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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Комментарии 7
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Андрій Шевченко
Так окрім сіті і Ліверпуля там ще 17 команд у яких пудрики будуть смоктати.
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0
Gargantua
какой хитрый план ))))
напоминает анекдот про Шарика и перспективу.
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0
fifa2020
План Челсі: дочекатися кінця світу...
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0
Умник
Правильно Манчестер только не Сити будет, а Юнайтед.))))))
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0
Octopus
Хорошо, что мы придерживались плана, плохо, что план был дерьмо.
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0
AK.228
😂😂
Куевий план
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-1
Sheva19
Ну это все равно что соседу ждать когда у соседа стоять не будет чтобы потом иметь соседку
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-1
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