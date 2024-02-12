План Челси: дождаться спада Ливерпуля и Ман Сити, дать время Почеттино

По информации британских СМИ, у «Челси» есть надежда вернуться на топ-позиции АПЛ после вероятного спада «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в ближайшее время.



Руководство Синих рассчитывает, что соперники войдут в полосу нестабильности после ухода многолетних наставников Юргена Клоппа и Жузепа Гвардиолы. В «Челси» уверены, что даже значительные трансферы не помогут конкурентам быстро найти топ-форму, а новым тренерами понадобится время для того, чтобы построить свою игру.



И лондонцы уже дождались ухода Клоппа, который покинет «Ливерпуль» в конце нынешнего сезона. Клуб еще не определился с новым наставником.

Контракт Гвардиолы с манчестерской командой истекает в 2025 году. «Челси» тем времени хочет дать шанс Маурисио Почеттино, чтобы он превратил команду в такую силу, которой сейчас являются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Команда Михаила Мудрика в АПЛ идет только 11-й.