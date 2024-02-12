Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Украинский вратарь подпишет новый трехлетний контракт
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к продлению контракта с мадридским клубом.
Сообщается, что в последние дни руководство «сливочных» и украинский вратарь достигли договоренности о продлении контракта еще на три года. Лунин понимает, что столкнется с серьезной конкуренцией с Тибо Куртуа после его возвращения в строй, но готов к этому, потому что почувствовал доверие от главного тренера Карло Анчелотти.
В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 7 раз сохранил ворота сухими.
Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.
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