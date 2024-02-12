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  4. Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Испания
12 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 12:36
3036
6

Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок

Украинский вратарь подпишет новый трехлетний контракт

12 февраля 2024, 12:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 12:36
3036
6
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин близок к продлению контракта с мадридским клубом.

Сообщается, что в последние дни руководство «сливочных» и украинский вратарь достигли договоренности о продлении контракта еще на три года. Лунин понимает, что столкнется с серьезной конкуренцией с Тибо Куртуа после его возвращения в строй, но готов к этому, потому что почувствовал доверие от главного тренера Карло Анчелотти.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 7 раз сохранил ворота сухими.

Ранее Лунин сообщил, что хотел бы остаться в «Реале». У него действует контракт до 2025 года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
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Комментарии 6
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Gold Stoned
Трилітній? Боже та найміть ви вже україномовних редакторів, сил нема на це дивитись.
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+1
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Sheva19
Я бы тоже подписал .Теплая лавочка будет при Куртуа и бабосы капать и Мадрид Это не какой нибудь Туманный Альбион 
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-4
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