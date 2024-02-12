Малиновский рассказал, почему не праздновал свой супергол Аталанте

Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский забил классный гол в ворота своей бывшей команды «Аталанты» и решил не праздновать из уважения к клубу и болельщикам.

Грифоны проиграли 1:4.

«Я провел в «Аталанте» несколько отличных лет, мы добились исторического достижения и вышли в Лигу чемпионов, поэтому я не праздновал свой гол. Чувствую огромное уважение к «Аталанте» и болельщикам. Здесь родилась моя дочь, я провел здесь прекрасное время».

«Что касается матча, то мы заслуживали большего, но небольшие детали сделали результат. Я горжусь командой», – сказал Малиновский.

Недавно Руслан подписал с клубом полноценный контракт.