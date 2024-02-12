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  4. Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу и Джавакян обновили личные рекорды
ATP
12 февраля 2024, 08:46 |
65
0

Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу и Джавакян обновили личные рекорды

Виталий Сачко опустился на 3 места

12 февраля 2024, 08:46 |
65
0
Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу и Джавакян обновили личные рекорды
ATP. Томми Пол

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250.

В Далласе победу одержал американец Томми Пол, он поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в мировом рейтинге.

В Марселе лучшим был Уго Умбер. Он не только обновил личное достижение (18), но и стал первой ракеткой Франции.

В Кордове был неожиданный победитель – 21-летний Лучано Дардери из квалификации. Итальянец с новой недели дебютировал в топ-100 (76), спрогрессировал на 60 позиций.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко опустился на 3 места, также немного потеряли Георгий Кравченко, Владислав Орлов и Олег приходько. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых, Вадим Урсу и Юрий Джавакян свои позиции улучшили.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке без изменений среди лидеров.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Александр Зверев Стефанос Циципас Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Уго Умбер Томми Пол
Источник Sport.ua
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