Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу и Джавакян обновили личные рекорды

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250.

В Далласе победу одержал американец Томми Пол, он поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в мировом рейтинге.

В Марселе лучшим был Уго Умбер. Он не только обновил личное достижение (18), но и стал первой ракеткой Франции.

В Кордове был неожиданный победитель – 21-летний Лучано Дардери из квалификации. Итальянец с новой недели дебютировал в топ-100 (76), спрогрессировал на 60 позиций.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко опустился на 3 места, также немного потеряли Георгий Кравченко, Владислав Орлов и Олег приходько. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых, Вадим Урсу и Юрий Джавакян свои позиции улучшили.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке без изменений среди лидеров.

Чемпионская гонка ATP