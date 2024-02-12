Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу и Джавакян обновили личные рекорды
Виталий Сачко опустился на 3 места
На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250.
В Далласе победу одержал американец Томми Пол, он поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в мировом рейтинге.
В Марселе лучшим был Уго Умбер. Он не только обновил личное достижение (18), но и стал первой ракеткой Франции.
В Кордове был неожиданный победитель – 21-летний Лучано Дардери из квалификации. Итальянец с новой недели дебютировал в топ-100 (76), спрогрессировал на 60 позиций.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко опустился на 3 места, также немного потеряли Георгий Кравченко, Владислав Орлов и Олег приходько. Илья Марченко, Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых, Вадим Урсу и Юрий Джавакян свои позиции улучшили.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке без изменений среди лидеров.
Чемпионская гонка ATP
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