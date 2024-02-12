ФОТО. Динамо провело насыщенные тренировки перед двумя спаррингами

Завершилась третья неделя пребывания «Динамо» на зимних тренировочных сборах в Турции.

В воскресенье, 11 февраля, у первой команды было две тренировки на поле. В распоряжении команды недавно есть сразу два тренировочных поля вблизи отеля; на одном команда тренируется, на другом будет проводить спарринги в ближайшие дни.

Утреннее занятие прошло под аккомпанемент дождя, который, впрочем, не помешал динамовцам выполнить много игровых упражнений. А начался тренировочный день с интенсивной разминке, во время которой игроки выполнили беговые упражнения на частоту, а также сразились в формате эстафеты, где им пришлось задействовать не только взрывную скорость, но и скорость принятия решений, реакцию.

Во время основной части занятия «бело-синие» работали над удержанием мяча и прессингом в квадратах, отрабатывали взаимодействие во время обороны и атаки, с быстрым переходом с одной половины поля на другую, а самым интересным было упражнение, во время которого две команды соревновались в игре на четверо стандартных ворот – при этом одновременно в игре были задействованы все четыре голкипера первой команды.

Во время вечерней тренировки команда работала над качеством передач, тактикой, моделированием игровых ситуаций и завершением атак. Как утренней, так и вечерней тренировке предшествовало длительное теоретическое занятие, во время которого тренерский штаб во главе с Александром Шовковским разбирал ошибки, которые игроки допускали в предыдущих играх.

В понедельник, 12 февраля, и вторник, 13 февраля, «бело-синие» проведут очередные два контрольных матча – против рижского «РФШ» и тбилисского «Динамо». Еще два спарринга запланированы на заключительные дни сбора, поэтому меньше чем через неделю динамовцы сыграют четыре игры перед возвращением в Украину.