Чемпионат Бельгии. Андерлехт оторвался от Брюгге, Гент проиграл конкуренту
«Андерлехт» закрепился на втором месте
В чемпионате Бельгии завершился 25-й тур.
11 февраля «Гент» принимал прямого конкурента за попадание в топ-6 «Серкль Брюгге». Гости на 4-й минуте вышли вперед, но с 22-й играли в меньшинстве. Это не помешало им забрать три очка себе.
«Андерлехт» в результативной встрече на выезде одолел «Шарлеруа».
Также вчера свой матч сыграл и «Генк» Эдуарда Соболя. Команда украинского защитника на выезде разошлась миром с «Мехеленом».
Чемпионат Бельгии. 25-й тур. 11 февраля.
Гент – Серкль Брюгге – 1:2
Голы: Депуатр (51) – Денки (4, 66)
Удаление: ... – Назинью (22)
Шарлеруа – Андерлехт – 1:3
Голы: Дари (42) – Ван Клемпут (6, авт), Долберг (29), Васкес (85)
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