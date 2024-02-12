Чемпионат Бельгии. Андерлехт оторвался от Брюгге, Гент проиграл конкуренту

В чемпионате Бельгии завершился 25-й тур.

11 февраля «Гент» принимал прямого конкурента за попадание в топ-6 «Серкль Брюгге». Гости на 4-й минуте вышли вперед, но с 22-й играли в меньшинстве. Это не помешало им забрать три очка себе.

«Андерлехт» в результативной встрече на выезде одолел «Шарлеруа».

Также вчера свой матч сыграл и «Генк» Эдуарда Соболя. Команда украинского защитника на выезде разошлась миром с «Мехеленом».

Чемпионат Бельгии. 25-й тур. 11 февраля.

Гент – Серкль Брюгге – 1:2

Голы: Депуатр (51) – Денки (4, 66)

Удаление: ... – Назинью (22)

Шарлеруа – Андерлехт – 1:3

Голы: Дари (42) – Ван Клемпут (6, авт), Долберг (29), Васкес (85)